"Recuerdo que no escuchaba otros géneros que no sean pop, rock y rap".

Un sonido profundo, místico, de buen gusto y con un toque de locura que puede elevar el ánimo a una multitud. Así son los tracks de Lara Klart, productora musical y DJ ecuatoriana que ha ganado reconocimiento internacional rápidamente.

Mar: Cuando lo sustentable es cool Leer más

Con grandes participaciones en festivales y éxitos lanzados con el famoso DJ Todd Terry o la cantante Rowetta ha llegado hasta los oídos de un exigente público.

Esto ha hecho que crezca su número de fanáticos y ella se vaya posicionando en este rubro predominado aún por hombres.

Mientras sus días transcurren en la ciudad de Nueva York , SEMANA dialoga con ella sobre su historia y lo que más ama hacer: música.

Rompiendo estereotipos

Laritza Párraga, mejor conocida por su nombre artístico como Lara Klart, detalla que su amor por la música comenzó en su infancia y se fue acrecentando en la adolescencia.

“Siempre fui una apasionada. Esto me viene heredado de mi abuelo, mi madre y luego mi hermana, quien fue la que más me lo inculcó. Recuerdo que no escuchaba otros géneros que no sean pop, rock y rap”, menciona.

Escuchar música le parecía una buena manera para canalizar lo que le pasaba. “Llegaba de la escuela y no quería hacer otra cosa que ponerme mis audífonos. Y cada vez que me los ponía me imaginaba que estaba frente a miles de personas, pero cantando...”, enfatiza.

A los quince años empezó a participar en el coro de un grupo musical, pero no fue hasta los diecisiete cuando se acercó a la música electrónica... “Me inicié trabajando como promotora de eventos donde tocaban DJ. Pero no me veía tocando. Yo pensaba que eso era solo para hombres”.

Sin embargo, el gusto por ese género pudo más. Y a los 19 años armó equipaje y emprendió vuelo a México para tomar clases de DJ.

“Si bien nadie en mi familia se dedicaba a esto, me di cuenta de que yo, siendo mujer, sí podía hacerlo y de manera profesional”, explica.

La curiosidad, el talento y la suerte fueron su guía para avanzar en esa industria predominada por varones. “Una de mis primeras tocadas fue en un club para el cumpleaños del actor José Ron... Y en esa fiesta, un agente de talentos me escuchó e invitó a participar en el festival Redline Music que se desarrolló en tres ciudades de México”.

Allí empezó su camino. Pero, en el 2015, sus ganas de experimentar la llevaron a Miami, donde comienza a estudiar producción musical a fin de iniciar un proyecto más personal: hacer sus propios tracks.

“Esta industria aún es muy machista. Pero aún así lo que hago que importe es mi trayectoria”.

Cortesía: Lara Klart

Su internacionalización

Norka Cevallos: “Quiero ser luz para los niños” Leer más

Laritza quería pisar fuerte en Estados Unidos y por sugerencia de una profesional en creación de imagen para artistas, cambió su nombre por uno más anglosajón y artístico: Lara Klart.

Aquello fue en el 2017 y desde entonces a su trabajo de DJ le dedica tiempo todos los días y, a veces, un poco más de ocho horas.

En ese país tomó la decisión de enfocarse en el techno y para el 2018 ya tenía lanzado algunos sets. Eso hizo que agentes musicales en busca de talentos emergentes empezaran a voltear la mirada hacia ella y así lograr firmar contrato con uno que la pudo llevar de gira a varios países.

El festival Dreamfield, que se desarrolla en México y donde asisten cerca de 80 mil espectadores, fue su primera presentación masiva. Luego vinieron Resistance en Ultra Music Festival 2019. Hace poco estuvo de gira en Chile y ya se alista para Los Ángeles, y después Perú.

Las puertas siguen abriéndose para esta talentosa profesional, a quien más allá de sus presentaciones, su interés permanente en lo que hace es lo que la ayuda a progresar.

Le fascina nutrirse de sonidos diferentes para armar los sets más adecuados. Además del techno, se adentra en el deep house, techouse y psytrance.

Aunque ya tiene más de 42 temas, en la actualidad, con su nueva casa musical Terminator Records, ha podido colaborar con artistas de renombre como DJ Tod Terry y la cantante Rowetta, quien ya ha prestado su voz para tracks de Steve Angelo y David Guetta.

Agradecida, se refiere a las 28 mil personas que la siguen en sus redes: “El feedback de la gente es hermoso. He estado varias veces en el top 6 o 21 de la página Billboard”. Y es por eso que no baja los brazos, “mi objetivo es querer tocar en todo el mundo”, concluye. g GMR

Andrea Villacrés: “Los desafíos son mi adrenalina” Leer más

Con fines benéficos

Lara está involucrada con la labor social hace mucho tiempo, incluso antes de ser DJ. Y ese ímpetu la motiva a hacer presentaciones benéficas, como la que desarrolló a favor de la gente que se quedó sin hogar en el 2016 (después del terremoto). Y la última que fue en Nueva York en conjunto con la modelo Nataly Quiñónez para apoyar a los afectados de las inundaciones de Esmeraldas.

“Quiero sentir que mi carrera valió la pena; que no solo he seguido lo que yo quería, sino que desde mi lugar pude ayudar a otros”. Lara Klart, DJ

Personal