Un ambiente mágico donde los juegos y la música son los protagonistas atrapan la atención de bebés y niños.

La voz que suena es de Norka, la conocida cantante y DJ ecuatoriana, quien usa el amor como lenguaje. La vaca Lola, Baby Shark, Las ruedas del autobús, entre otros covers de reconocidos temas infantiles, son ahora parte de sus éxitos.

Decidió cantarle a sus seguidores más pequeños para darle un plus a su carrera musical y actualmente lleva 9 meses en este proyecto llamado Norkids.

Su inspiración, sus hijos: Ferchito y Norkita. Ese disfrute inmenso de ser mamá la llevó a esta nueva etapa. Su cómplice, su esposo, el músico Fernando Escobar, quien la apoya completamente en esta aventura con la creación de letras para sus temas.

Pero esto no es lo único que ocupa sus días, dirige Norka Academy, un lugar para niños y jóvenes, donde les enseña todo lo que deben saber en cuanto al canto. Y, además, no deja de tocar como DJ en eventos para adultos. “Sigo prendiendo la fiesta en shows súper top”, comenta agradecida por el trabajo.

Aunque pareciera que los minutos no le alcanzan, se la goza. “Estoy como un pulpito, pero he podido balancear todo”.

En diálogo con EXPRESIONES cuenta los retos de su reciente emprendimiento, la experiencia de trabajar con niños y su aspiración de alcanzar lo mismo que lograron Luly Pampín o Xuxa.

Bárbara Leones emprende desde las alturas Leer más

En el mundo del emprendimiento

En esta nueva propuesta que presenta para sus seguidores más pequeños, además de contar con las redes sociales y hacer contenido para las mismas, Norka también es parte de eventos y fiestas para niños.

“Todo empezó cuando salió mi tema La vida es una fiesta. Las hijas de mis amigas empezaron a querer tener una DJ en su fiesta, en lugar de una animadora disfrazada... Entonces comenzaron a llamarme para cantar en sus cumpleaños”, cuenta.

Así surgió el emprendimiento Norkids fiesta y con una propuesta diferente: crear un mundo de fantasías, donde habría karaoke, juegos y mucha música. “En este caso, mi personaje Norki se adapta a la temática de la fiesta. Últimamente he tenido muchas Coachellas party, entonces voy vestida con ese estilo. Me produzco con muchas trenzas, vestuario de colores, botas... Me adapto al gusto de la cumpleañera”, explica.

Del tiempo transcurrido dice que le satisface haber podido generar empleo. “Hacemos un equipo chévere con mis dos bailarinas”, confiesa. Juntas arman fiestas increíbles que van desde juegos de hula hula hasta bailes con trends de TikTok.

Asimismo, ha podido contratar una persona que se encarga de toda la logística en las animaciones y un técnico de sonido.

Y como todo negocio hubo que sacarlo a flote. Si bien han servido las redes sociales, la clave son las recomendaciones del boca a boca que hacen las mamitas.

“La música es diferente a la que proyecto en YouTube, ya que son niñas más grandes. Pero aún así sigo cuidando mucho el contenido de las letras”, específica. De tal modo que ha hecho versiones de temas como Barbie Girl, El baile del gorila, e incluso la de Ilarié Ilarié, de Xuxa, entre otras canciones.

El ser mamá también la lleva a cuidar mucho sus shows ya sea en casas o eventos. “Como madre, uno se vuelve más consciente de todo. Entonces por esa razón evito canciones con mensajes obscenos o fuertes”, refiere. Por ahora su nicho está en Guayaquil y Samborondón, pero no descarta poder llegar a otras ciudades y países.

Wendy y Beatriz: “Se necesita una crianza resiliente” Leer más

Conquistando a bebés digitales

En los canales de YouTube cada vez más artistas conquistan el corazón de los chiquitos. Pero entre tantas ofertas que ofrece esa red, Norkids, el canal creado por Norka, va ganando espacio con cerca de diez canciones animadas.

Algunas ya llegan a más de 367 mil visualizaciones online y con ello compite, en números, con otras estrellas youtubers del momento.

Cuenta que el trabajo ha sido de hormiga, “pasito a pasito” como dice ella. “Hace cinco años, desde que Ferchito era bebé, acostumbraba a cantarle junto con mi esposo; sobre todo, en la hora del baño. Usábamos ritmos de canciones del momento, por ejemplo, la canción de Becky G, “Sin pijama”. Entonces le cambiamos la letra... “Si tú te bañas, nos vamos pa´ la cama, con pijama con pijama”, recuerda Norka entre risas.

La costumbre siguió con los años hasta que Fernando le dio la idea de crear un personaje infantil. Pero entre la pandemia u otro proyecto recién lo concretaron hace nueve meses. Así surgió Norki, interpretada por Norka, quien viste como una muñeca y con sus infaltables audífonos con orejas (su accesorio icónico).

Con ese atuendo aparece en la pantalla de YouTube para divertir a los pequeños de chupón y pañales.

Dice que no lo hace sola. Detrás de la producción de esos divertidos videos hay un equipo. “En una reunión que asistí con mi esposo coincidimos con Pablo Ruales y le contamos sobre el proyecto infantil que teníamos en mente ¡Y le encantó! Él además de tener la productora audiovisual, Pulpor, es papá; entonces ha puesto el mismo amor que nosotros a este proyecto”.

Es que la dedicación se nota. En las canciones Norka procura que sus letras sean como un soplo de amor. “En la versión de la canción 'Estrellita dónde estás', que por lo general se pone para hacer dormir al bebé, canto mucho sobre lo bendecidos que son....Hay que entender que en la etapa del sueño, ellos siguen atentos a los sonidos, ¿y qué mejor si se sienten amados?”, comenta.

Ahora esperan que Norki se viralice para que logre posicionarse como la artista infantil en Ecuador. “Quiero ser una luz para los niños”, anhela.