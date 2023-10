Margarita Pasos: “La formación 360 es la clave del éxito”

Es poco probable que su nombre y rostro le resulten desconocidos, ya que esta colombiana viene llamando la atención desde hace casi tres décadas.

Este 2023, de hecho, fue elegida entre las 25 mujeres más poderosas por la revista People Español. Y por una buena razón: el bienestar de más gente.

A pesar de haber sido una persona nerviosa, ansiosa e hipocondriaca, Margarita Pasos describe que el poder de su mente ha sido lo más importante del éxito. Desde crecer en Medellín hasta haber trabajado en una lavadora de autos en Miami, Margarita fue aprendiendo a mantener los pensamientos adecuados en su camino.

Con ese enfoque ha tenido muchas oportunidades y un rumbo profesional inesperado. Se convirtió en coach de vida y empresarial, especializada en ventas, productividad y liderazgo. En su visita por Guayaquil, como ponente del primer Congreso Empresarial Employee Experience, dialogó con SEMANA sobre sus ‘pasos’ para convertirse en la fuerza que es hoy.

De la depresión al éxito

“Lo de hipocondriaca fue desde que era chica”, se sincera. Pasó gran parte de su niñez en la finca del abuelo mientras su papá viajaba mucho a Venezuela. Y a medida que iba creciendo hubo sucesos que le dejaron cicatrices.

“De niña tenía una nana que me encerraba en un baño y eso me creó claustrofobia. En mi adolescencia, en cambio, se desató la guerra entre los carteles de Medellín con los de Cali y entonces me tocó ver cosas fuertes, como la muerte de mucha gente que conocíamos... Todo eso influyó, más el hecho de que en mi diálogo interno me hablaba de forma negativa. Tendía entonces a estar nerviosa”, recuerda.

Una mamá feliz, que ama lo que hace, es una buena mamá, porque le está enseñando a sus hijos a perseguir sus sueños

La tormenta más fuerte llegó en su adultez, mientras estaba casada y era entrenadora de ventas para una empresa americana. Su trabajo la llevaba a países como EE.UU., Puerto Rico, Canadá e Inglaterra. Y en uno de esos viajes de entrenamiento, tuvo un ataque de pánico en el aeropuerto de Nicaragua, el cual la mandó a estar tres meses en cama por depresión.

“Bajé 17 libras en tres semanas porque de la ansiedad no era capaz de comer... Y estaba tan nerviosa que ni siquiera la pastilla que me daban los médicos quería tomar. No había solución. Hasta que mi esposo me empezó a leer un libro que se llama ‘Qué decirte cuando hablas contigo mismo’. Eso parecería tan básico, pero cuando le puse atención, me di cuenta de que yo todo el tiempo me estaba imaginando cosas de terror, como que algo le iba a pasar a mi hija, a mí”.

Ahí se inició el cambio. Empezó a buscar mentores de la mente y emociones como Brian Tracy, Zig Ziglar, Jim Rohn, entre otros. Y ya fortalecida, formó su empresa para entrenar líderes, pero desde una parte integral, que involucre lo personal y profesional, explayándose en temas como la psicología del éxito, fortaleza mental, emociones, marketing y ventas para alcanzar el éxito.

“Me di cuenta de que por más que estés bien económicamente, si no lo estás emocionalmente no suma nada... La clave del éxito es formar al ser humano de manera 360”, agrega.

Sus audiencias pueden llegar a ser de más de tres mil personas de manera presencial, y mucho más digital, ya que Margarita se vuelve una guía no solo desde las redes sociales, sino también en plataformas como Spotify o Apple Podcasts.

Sus audiencias suelen superar las 3.000 personas de manera presencial. Joffre Flores

“Si yo pude, tú puedes”

Cuando se le pregunta sobre cómo ve ahora el éxito, dice que eso es muy personal. “Para mí, es aportar o hacer algo que me llena todos los días. Y lo estoy viviendo. Pero el éxito también lo veo desde lo holístico. Es tener a Dios, mi familia, salud y cumplir con el legado que quiero dejar”.

Llegar allí no fue fácil, pero es creyente de que todo se puede lograr cuando se reprograma la mente. Aún recuerda cómo empezó su camino en Miami. “Llegamos con mi esposo en el año 95. Empezamos lavando autos, porque él había emprendido en un car wash (lavadero de autos), pero como era un negocio en el que a veces había dinero y otras veces no, entonces nos metimos en una empresa de multinivel. Nos fue tan bien que cerramos el emprendimiento y luego a mí me contrataron para ser entrenadora de ventas”, cuenta.

A la historia luego se sumó su crisis de depresión narrada anteriormente. Y tras toda la historia de superación, Margarita dice: “Si yo pude, tú puedes”. Aunque lo dice de forma general, su sugerencia va más hacia las mujeres, que por lo general siempre se están cuestionando y sobreexigiendo.

“Cuando mi hija estaba pequeña, a mí me tocaba viajar cada miércoles ya sea rumbo a Canadá, Estados Unidos o Inglaterra para entrenar vendedores y entonces venía la culpabilidad. Yo en ese diálogo interno me decía: ‘Soy mala mamá’”. Y añade con emoción: “La semana pasada mi hija renunció a la empresa donde laboraba en Nueva York y empezará a trabajar conmigo. Y pensé: ‘Mi niña, por quien yo sentí tanta culpabilidad, ahora va a trabajar conmigo’. A mí se me salieron las lágrimas”.

Y ahí viene el pensamiento de abundancia: “Una mamá feliz, que ama lo que hace, es una buena mamá, porque le está enseñando a sus hijos a perseguir sus sueños”.

Semillero de líderes

Si se compara con cómo se veía a los jefes o líderes hace cincuenta años, para ella “hoy en día liderazgo significa influencia; si eres gerente o dueño, pero no influyes en tu gente, no eres líder. Para lograrlo tienes que agregar valor, equipar a tu gente, ayudarlos a que tengan éxito”, dice.

Pero ella advierte que no se debe caer en el paternalismo. “Ni eso ni la agresividad (regañar, ofender o humillar) funcionan. Deben liderar desde la asertividad, para que haya un ganar-ganar desde ambos lados, es decir no solo de la empresa sino también los empleados, para que sientan que están creciendo profesionalmente”, agrega.

Las jefaturas cambiaron y, tal como dice Margarita, hay que adaptarse. “Ahora con la inteligencia artificial no viene una ola de cambio, viene un tsunami. Y si tú no te adaptas, si no cambias tu forma de liderar, la competencia irá a 500 km por hora y te dejará a un lado”. Y para lograrlo, pide que no dejen de priorizarse. De la estabilidad emocional del líder depende el éxito de la empresa.

Personal

Colombiana de 50 años. Es fundadora de Pasos al Éxito, en donde entrena a empresas y líderes de diferentes países de habla hispana. Líder de opinión, empresaria, conferencista y entrenadora corporativa.

