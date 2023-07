Ella no ve la vida en blanco o negro, le gusta a todo color. No solo es así en lo personal, también a la hora de lanzar proyectos.

Daniela Musello (38), emprendedora guayaquileña, le viene declarando la guerra a lo aburrido y ha apostado por lo atrevido, extravagante y de buen gusto.

A eso lo llamó El Globo, una marca que nació en el confinamiento de la pandemia, con el fin de dar vida a espacios a través de elementos decorativos.

Empezó con la modalidad online, pero hace dos meses pudo instalarse en un local en Entre Ríos, donde recibe a EXPRESIONES.

El rosa de los anaqueles, combinado con vinilos de diseño geométricos en el techo, da una sensación alegre y llamativa al ingresar.

En aquella decoración libre y sin reglas, nos cuenta cómo ha ido seduciendo el ojo de clientes que buscan salir de lo convencional al momento de buscar adornos o piezas únicas. Y es en ese nicho donde Daniela ha visto el éxito asegurado.

En pleno 2020 y con los días confinados en casa, Daniela vio la oportunidad de salir de su zona de confort.

“Siempre he sido curiosa por saber lo que está en tendencia... Y sobre todo lo que tiene que ver con decoración. ‘Este es el momento’, me dije”.

Con la idea clara, se lanzó a dar forma a un emprendimiento que gira en torno a artículos para hogar u oficina y también para regalar. Pero para que sea realmente especial, Daniela sabía que tenía que incorporar en su estrategia unas gotas de atrevimiento.

“Me puse mascarilla y me subí a un avión en plena pandemia... Primero fui a Estados Unidos y luego a Europa. Allá invertí unos ahorros que tenía guardados”.

Se inspiró en el life style de las diferentes capitales, donde la decoración tiene gran protagonismo e importó adornos trendy, y que rompan estereotipos a lo que tradicionalmente se ve en nuestro país.

“En la bodega de la casa guardé las cajas”, recuerda. Cuando llegó el momento de poner nombre a ese sueño que iniciaba, decidió llamarlo El Globo. “Quise honrar el legado, y lo que influyeron en mí, mis abuelos”, dice al referirse a Cosme Musello y María Teresa Dalmau. Ambos eran los propietarios del almacén en Guayaquil que llevaba ese nombre. Abrió una cuenta en Instagram y comenzó a subir fotos a su feed e historias.

“De a poquito empecé a tener pedidos. La traba era que en ese tiempo aún no estaba asentada la venta online. Así que entendí que era importante ganarme la confianza de la gente. Para lograrlo, aprendí todo sobre redes sociales... ¡En qué curso no me metí!”, recuerda aún sorprendida.

Se volvió una amiga más detrás de la pantalla. Una que mostraba lo novedoso para dar vida a espacios mientras aún había la incertidumbre por la pandemia.

“Dejé los nervios y empecé a grabarme. Hice historias, reels... Empezaba diciendo ‘Hola, soy Daniela’. No tenía miedo. Quería que ellos sintieran confianza al comprar online”.

Los pedidos fueron creciendo. “Iniciamos en Guayaquil, luego Cuenca, Quito, Esmeraldas y hoy hemos llegado a hacer entregas hasta en Huaquillas”. Esto, en tres años.

Los colores, las piezas sorprendentes, algunas con un toque surrealista o moderno, y otras con funciones lejos de lo convencional, sedujeron los gustos de la gente que busca siempre algo diferente y a la vez sofisticado.

En abril de este año, abrió su primera tienda física. Y de inmediato también lanzó una isla en un centro comercial. “La clave creo que fue el hecho de que soy muy decidida. No doy vueltas a las ideas. Lo que visualizo, me arriesgo a hacerlo”.

En los viajes por trabajo le gusta descubrir las tendencias de las ciudades europeas, entre esas, París, su favorita. En esas calles encuentra “personas realmente apasionadas por el arte” y aconseja que “no hay que tener miedo a incluir piezas artísticas en la decoración”.

“Los adornos que manejo tienen una estética que, tal vez, absorbo al viajar... Mis viajes siempre han sido fuente de inspiración y motivación”.

Eso hace que cada vez se sienta más segura con lo que propone a su clientela. Floreros con detalles de bocas, candelabros ondulados, esculturas geométricas son parte de esos adornos un tanto surrealistas que destacan entre otros de diseños modernos y elegantes.

También le apuesta a lo eco friendly, que tanta acogida tiene en otros países. “Hoy en día se puede encontrar lámparas de piso o de mesa recargables”, explica.

Siempre le ha interesado lo que está en tendencia. Juan Faustos

A nivel local, admira la acogida que ha tenido en Cuenca. “Son los más arriesgados al comprar. Me suelen pedir adornos en tonos vibrantes, con detalles diferentes. De llegar a expandirme, allá pondría otra tienda”, anhela.

Por ahora se centra en seguir descubriendo ‘tesoros’ que hay en otras ciudades del mundo y traerlos al país.

Lleva ya casi dos décadas trabajando en el área comercial. Cuenta que a los 18 años, mientras estudiaba Leyes, empezó a laborar en un restaurante familiar.

Así fue aprendiendo todo lo relacionado con el mundo de los negocios. Y aunque eso la iba apasionando, no ‘tiró la toalla’ y se graduó de abogada.

“Lo comercial viene en los genes... Mis abuelos paternos fueron los fundadores de El Globo, un local que cerró sus puertas hace unos años... Yo crecí viendo cómo llegaban las cajas de importaciones desde España, Italia, Portugal”, recuerda. Era todo relacionado sobre adornos, vajillas y productos de fino acabado.

“Creo que escuchar hablar sobre el trabajo influyó mi gusto por las ventas desde pequeña, al punto que a los 7 años yo vendía cualquier novelería en mi escuela... Hasta dulces llegué a vender”, añade entre risas.

De adulta, la pasión por el comercio ganó. Y con el tiempo, lo de abogada quedó en segundo plano.