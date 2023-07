Su voz suave se vuelve una compañía mientras uno camina, hace deportes o está en el hogar.

Da la sensación como si se charlara con una amiga, en donde las vivencias y temas cotidianos los pone sobre la mesa.

Ellos ponen a Guayaquil por lo alto Leer más

Es la machaleña María Isabel Cisneros, quien se toma el micrófono a través de su pódcast Una plática ligera con María Isabel. Un proyecto que refleja la pasión por comunicar de esta abogada, y asimismo, su ímpetu por los deportes.

Desde Quito, donde sus días son un constante movimiento, nos cuenta cómo saca adelante sus emprendimientos.

Alma de comunicadora

Tras haber lanzado su primer episodio en Youtube, Spotify y Facebook, se dio cuenta cómo el hecho de hablar ciertos temas se vuelve necesario para aportar a la comunidad.

“Todas las personas vivimos en algún momento una crisis, y esto origina mucho dolor, entonces a través del programa busco aliviar lo que esté pasando quien me escucha”, explica.

Pero no lo hace sola. Se ayuda con invitados que son profesionales en diferentes ramas y cuentan sus vivencias, cómo lo superaron y las enseñanzas que vinieron en el camino. “Pasé 45 días en cama por depresión”, contaba María Clara Albornoz, una de las que entrevistó para su pódcast. “Sufrí depresión posparto”, decía en cambio, Emilia Grijalva. Y la lista continúa.

Así va ayudando a la comunidad a crecer en las diferentes aristas de la vida. Sin embargo, el hecho de ser mujeres no hace que encasille sus contenidos o a quien invita; a los hombres también les da la bienvenida para que se unan a la plática. Desde conferencistas y autores de libros como Rodolfo Cabrera, el director de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Zaldumbide, y más, llegan hasta el estudio.

Si bien es abogada y docente, cuenta que antes de eso, estudió Periodismo, y ahí se entiende cómo disfruta cada entrevista. “Yo llegué a Guayaquil a estudiar... Estaba en la UEES, y mientras cursaba Derecho, a la par estaba en Periodismo, y aunque no la terminé por cuestión de tiempos, siempre ha estado ese gusto”.

Larissa Marangoni “Guayaquil tiene potencial para el turismo de naturaleza” Leer más

Lograr cada transmisión no ha sido fácil, pero no hay pretexto para bajar los brazos. “Actualmente alquilo un estudio de grabación, y con mis propios recursos”, comenta sobre lo que empezó hace dos meses cuando lanzó el primer episodio. Todo ese sacrificio es con el fin de dar una influencia positiva en la vida de los otros, y anhela que con el tiempo pueda tener auspiciantes.

Desde la voz de la experiencia

Sanar el dolor, tal como lo logró ella, es lo que esta machaleña desea incentivar a los demás.

“Hace siete años tuve una etapa en mi vida (que prefiero no entrar en detalles) en la que sentí mucho dolor... Pero ese momento me dejó la gran enseñanza de que hay que ver las crisis como una oportunidad para reinventarnos”, dice con énfasis.

Mar Rendón, una guayaquileña nacida para brillar Leer más

Ir a terapia y contar con el apoyo de su familia fue parte del proceso. Pero no niega que hay quienes no saben qué hacer en momentos de crisis emocionales. Es por eso que ve esta plataforma como una ventana para ayudar a mejorar los días de los demás, tras cada episodio con sus invitados.

Del camino hecho dice que ha habido un cambio de 180 grados en su vida. “Hoy, mis retos son todos los días, ya sea como abogada, emprendedora o deportista... Trato de demostrarme a mí misma y al resto que hacer méritos sí importan... Vivir con dolor no puede ser una opción”.

El deporte detrás de la abogada

Lo que comenzó con una simple pasión por hacer deportes, decidió con el tiempo llevarlo a otro nivel.

“Desde los 3 años de edad, yo nado”, dice y confiesa que no se considera una deportista profesional. Sin embargo, esto lo viene practicando por décadas. “En la escuela y colegio competía en eventos locales, y desde hace un año decidí apuntarme en competencias internacionales”, añade.

Apoyada por su coach, se dedica tres veces por semana a entrenar. Dice que por cada entrenamiento nada hasta 3 mil metros, en una hora y 15 minutos. Su reciente competencia fue en Ayangue donde nadó 2 mil metros en aguas abiertas. Y anterior a esa, hizo una en Cartagena, otra en Galápagos y Esmeraldas.

Daniela Musello: "Mis viajes siempre han sido fuente de inspiración" Leer más

Su mayor recompensa es también el lugar al que llega. En los Open Máster ha logrado puestos que van entre segundo y tercer lugar, y en aguas abiertas, entre el quinto y sexto. "El deporte me ayuda a trazarme nuevas metas. Este año por ejemplo, me lancé a correr , y ya he corrido en torneos 15k. No he llegado al podio, pero sí a la meta. Creo que eso es importante en todo en la vida. No quedarse a mitad del camino”.

Ese ritmo activo también lo cuenta desde su pódcast. “Me gusta incentivar a las demás a hacer deporte. Y hacerlo desde el ejemplo. No solo con mis anécdotas sino de más deportistas”.

El montañista Sebastián ‘El Zuco’ Carrasco ha sido uno de sus invitados para hablar cómo tras un accidente, que lo sentó en una silla de ruedas, no se detuvo y siguió escalando montañas, llegando hasta el Kilimanjaro en África. De esa forma, María Isabel aprovecha esta plataforma para alentar y abrir camino a más deportistas.

Entre el derecho y la cátedra

Antes de emprender, María Isabel estuvo trabajando seis años como abogada bajo relación de dependencia en instituciones públicas y privadas. Ese bagaje le sirvió para en el 2019 lanzar su propia firma legal, y se convirtió en su propia jefa.

Dice que lo suyo es el derecho tributario, de ahí que se dedica a asesorar a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como también a detectar conflictos de forma oportuna y les mantiene organizadas sus finanzas e impuestos.

Lo viene haciendo desde Quito, y enfrentándose a los días difíciles que hubo por la pandemia. “En el confinamiento en cambio, saqué mi parte creativa y comencé a hacer bisuterías. Entonces tuve ese negocio a la par. Fue como un desfogue, sentía que tenía que hacer alguna actividad, y no quise quedarme quieta”, cuenta. Si bien tuvo ventas, en la nueva normalidad, lo dejó para seguir enfocándose en su firma y aumentar clientes.

Eso es lo que ocupa gran parte de sus días desde la capital. Y a eso ha sumado la docencia en la UTPL donde da Derecho Empresarial y Derecho Mercantil. “Me gusta crecer no solo personal sino profesional... Mientras pueda ser fuente de inspiración para los demás, eso me llena”, añade.