Daniel Noboa sobre Luisa González: “Me quería apuñalar con esa pluma, histérica”

El presidente y candidato Daniel Noboa eligió un lugar cómodo para su primera entrevista luego del debate previo a la segunda vuelta electoral. Este lunes 24 de marzo de 2025, mantuvo una conversación amena y favorable en Radio Canela Guayaquil, en donde lo llenaron de aplausos cuando hablaba de hitos en su Gobierno. Fue presentado como un invitado especial y la charla se desarrolló entre menciones al debate, datos sobre su Gobierno y alusiones a la actitud de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, la noche anterior.

Por ejemplo, en un espacio para hablar de seguridad, señaló que su propuesta es ir por una Constituyente, porque “no puede ser que se agarre a un sicario y a las dos semanas esté libre y regrese a amenazar a quien lo atrapó y a su mismo barrio a molestar a sus familias. (…) Que los delincuentes pasen a segundo plano”.

Al cierre del espacio, dejó un mensaje a los oyentes del programa: “Hay dos opciones bastante claras: democracia, Noboa. Totalitarismo y Maduro: Luisa”. Lo dijo porque previamente recordó que en el debate González señaló que ella sí reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, mientras que Noboa se mantiene, como varios gobiernos en el mundo, en considerar como presidente legítimo a Edmundo González, aunque no ha podido posesionarse.

Las alusiones a la Rana René



Durante toda la charla, hubo alusiones a la Rana René, un personaje de los Muppets. Según los chats del celular de Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana que publicó la Fiscalía, se usaba el sobrenombre de Rana René para referirse a la candidata.

Noboa señaló que González hizo una "fanesca" de acusaciones en su contra en el debate, sin pruebas. Cuando le preguntaron si prefería tigrillo, fanesca o rana, él señaló: “Todos los regalos se los acepto, menos rana frita”. Personalmente elegiría el tigrillo, pero lo de ayer le pareció una fanesca y una pérdida de tiempo para la gente, porque no se trataba, dijo, de quién decía la mayor cantidad de insultos por segundo en contra del presidente.

También dedicó un tiempo a recordar el mal humo de González, y una presentadora le mencionó que él estaba regalón ayer. Entre risas, Noboa asintió: “Le dije que vote por mí, que se calme, que deje de insultarme y le di una beca porque a partir del 13 de abril va a estar desocupada”. Según el candidato y presidente, “después de ayer creo que la opción de que gane se acaba de reducir muchísimo”, porque considera que su contrincante “se trata de hacer la buena, moderada, la socialdemócrata”, pero en momentos álgidos, pierde el control.

“Me quería apuñalar con esa pluma, histérica, y me miraba con esa cara de que ya algo me iba a lanzar”, dijo. Los panelistas del programa se refirieron a la frase que Noboa repitió durante el debate: “Luisa, te desdolariza”. Según el candidato a la reelección, la propuesta de la Revolución Ciudadana de una enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial en el país no es suficiente porque “una cosa es el dólar como moneda oficial y otra es única. Pero de ahí un ‘ecuadólar’, una moneda paralela”. Noboa mencionó su decreto de la semana pasada para colocar al dólar como moneda única oficial y agregó que sus contrincantes quieren que el “ecuadólar” sea un medio de pago para bonos, por ejemplo, y cuando una persona lo vaya a cobrar, eso se va a devaluar y quién termina tragado es el pueblo. “Devalúan esta moneda paralela hasta que el gasto se vuelve insostenible”, dijo.

Por otro lado, Noboa responsabilizó al correísmo de la actual situación de consumo de drogas en el país: “La tabla de drogas se comió generaciones, niños en escuelas que terminaron con un programa serio de adicciones, porque la H en un año de consumo deja un daño irreversible (…) le diste la fórmula para que haya impunidad en los microtraficantes”.

Según Noboa, el correísmo ha perdido en dos elecciones consecutivas porque la gente dejó de creer en ellos por asuntos como el de la Refinería del Pacífico, que quedó como “un terreno aplanado”; el campo Auca “que regalaron”; “se robaron 300 millones de dólares” en la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

Sobre sus propuestas y su Gobierno actual

Afirmó que no se subiría la edad de jubilación, sino que se impulsaría el empleo joven, porque con sus aportaciones se puede alimentar el fondo para pagar las pensiones de los jubilados que, según el candidato y presidente, corresponde a apenas el 6 % de los beneficiarios del seguro social.

También mencionó algunos programas de su Gobierno. Dijo que se han entregado 107.000 becas, 84.000 de ellas a mujeres y una parte para madres solteras, luego de que los presentadores mencionaran que él había mostrado una preocupación por las mujeres en el debate. Según el presidente, con becas para las madres solteras se cambian dos vidas al mismo tiempo. Luego mencionó que se entregarán 100.000 becas para aprender inglés, especialmente para quienes se dediquen al turismo y al Comercio Exterior, porque el no conocer ese idioma es una de las barreras para obtener empleo.

Sobre su familia

También habló de temas personales. Por ejemplo, señaló que cuando era niño lo motivaba acompañar a sus padres y verlos salir a trabajar. Según Noboa, ellos hacían labores para ayudar a quienes más lo necesitaban, pero también dijo haber aprendido de sus errores y así haber llegado a ser el presidente más joven de la historia reciente en Ecuador. Relató que su padre, Álvaro Noboa, siempre dice que su hijo Daniel trabajó con él desde que nació a medio tiempo y luego a tiempo completo, ascendiendo poco a poco hasta llegar a cargos directivos, pero ahora está concentrado en la administración pública como presidente del Ecuador y afirma que es muy distinto.

Hubo un espacio también para hablar del fútbol, y al ser consultado sobre su jugador favorito, señaló que era Moisés Caicedo y si él fuese jugador y lograra un gol, lo dedicaría a su hija Luisa. Repitió lo que dijo la noche anterior: “A mi hija Luisa, la Luisa buena, no a la Rana René”.

