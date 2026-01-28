Luisa González: "No hemos recibido ni un centavo de Venezuela ni de carteles"

Asambleístas y militantes de la Revolución Ciudadana se concentraron en la sede política del movimiento en Quito.

“No a la persecución, no a la injusticia, seguiremos fiscalizando” fue la consigna repetida este 28 de enero de 2026 por asambleístas y militantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), reunidos en su sede política en Quito, para rechazar las diligencias de allanamiento ejecutadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el marco del denominado caso Caja Chica.

La FGE, en coordinación con la Policía Nacional, realizó en la madrugada una serie de registros en tres inmuebles de la provincia de Pichincha y uno en Guayas, dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Según la Fiscalía, existen indicios de que dinero ilícito procedente de Venezuela habría ingresado al país con ese propósito. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se han difundido detalles oficiales adicionales de la investigación.

Luisa González: “ser perseguida es un honor”

Entre las viviendas allanadas estuvo la de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento RC. Al llegar al lugar, González afirmó que ser perseguida por la Fiscalía es un “honor” y reiteró que su trayectoria pública demuestra que “siempre ha dado la cara”. Recordó que en 2024 retó públicamente al presidente Daniel Noboa a presentar documentos sobre un supuesto financiamiento del denominado “cartel de los soles”, desafío que —según dijo— nunca fue atendido.

Luisa González ofreció una rueda de prensa en la sede de la Revolución Ciudadana.

González defendió la conducta de su organización y negó cualquier financiamiento irregular. “Ni yo ni la Revolución Ciudadana hemos recibido ni un solo centavo ni de Venezuela, ni del cartel de los soles, ni de nadie”, afirmó. Añadió que su partido fue el único en presentar los reportes de financiamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, a diferencia de otras fuerzas políticas.

La exlíder correísta también cuestionó el foco de la fiscalización. “Esto es contra el financiamiento de una campaña política en la que fui candidata… pero ¿me allanan por ser candidata o presidenta del partido? Porque si yo era candidata, no manejaba el financiamiento del partido. En ese momento era Marcela Aguiñaga la presidenta. ¿Han iniciado algún proceso contra ella?”, dijo, al denunciar lo que calificó como persecución selectiva.

Patricio Chávez denuncia exposición pública

Otro de los dirigentes que reaccionó fue Patricio Chávez, asambleísta de RC, cuyo domicilio y oficinas también fueron allanados dentro de la misma investigación por lavado de activos. Chávez aseguró que permitió el ingreso de las autoridades y afirmó ser una persona honesta. Sin embargo, denunció que no se le explicó el motivo de la diligencia y que, en cuestión de minutos, imágenes del procedimiento —incluso de él en ropa interior— fueron difundidas en las redes oficiales de la Fiscalía, lo que atribuyó a un afán de generar morbo y no de esclarecer los hechos.

El legislador agregó que, tras no encontrar elementos de interés en su domicilio, las autoridades intentaron retener su pasaporte y los de su esposa e hijos, una medida que calificó como desproporcionada y violatoria de derechos.