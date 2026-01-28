Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Luisa González
Luisa González ofreció una rueda de prensa en la sede de la Revolución Ciudadana.Matthew Herrera

Caja Chica: allanamiento a Luisa González provoca denuncia de persecución política

Luisa González denunció persecución política tras el allanamiento a su vivienda por el caso Caja Chica

Tras el allanamiento a su vivienda y a la de sus padres, Luisa González denunció una persecución política y lanzó un duro insulto contra las autoridades que participaron en el operativo. La dirigente relató que el procedimiento se ejecutó en la madrugada del 28 de enero de 2026 y que, durante todo el allanamiento, ni ella ni sus abogados recibieron información clara sobre los hechos que se investigaban.

RELACIONADAS

Según explicó, los agentes insistieron en que se trataba de un caso reservado, por lo que —dijo— no debía difundirse ninguna imagen ni información. Sin embargo, poco después, la Fiscalía publicó el operativo en sus redes sociales. “Yo no me entero por qué me están allanando, pero la Fiscalía ya lo puso en redes”, reclamó ante los medios.

¿Un insulto más que mil palabras?

El momento más tenso de la rueda de prensa, realizada en la sede de la Revolución Ciudadana, se produjo cuando González narró su reacción dentro de su vivienda al notar que se tomaban fotografías pese a la supuesta reserva del proceso. Contó que cerró la puerta de su casa y encaró a los agentes.

Hace falta ser bien hijos de puta para tomar una foto que me dicen que es reservada y publicarla en todas las redes sociales”, expresó.

RELACIONADAS

González justificó su reacción al señalar que respondió desde la indignación por lo que considera una persecución política violenta.

El caso Caja Chica, según González

Patricio Chávez,asambleísta de la RC5

¿Quién es Patricio Chávez, el otro político allanado junto a Luisa González y Arauz?

Leer más

Durante su intervención, la dirigente afirmó que se enteró por la página oficial de la Fiscalía de que el proceso se denomina Caja Chica y que estaría vinculado a un presunto lavado de activos provenientes de Venezuela. Cuestionó que se la investigue a ella y no a otros actores políticos, y sostuvo que en el período electoral señalado no era quien administraba el financiamiento del movimiento.

González insistió en que el allanamiento no tiene un trasfondo penal, sino político. Aseguró que el objetivo es amedrentarla y silenciarla como figura de oposición. “Me quieren callar. Solo muerta me van a callar”, dijo, antes de responsabilizar al Gobierno y a las autoridades del Estado por su seguridad y la de su familia.

“Ser perseguida es un honor”

Finalmente, González afirmó que no tiene miedo y que continuará denunciando lo que considera irregularidades del poder. Para ella, ser investigada por la actual Fiscalía “es un honor”, porque —según dijo— confirma que no forma parte del sistema al que acusa de corrupción y abuso de poder.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro a Noboa: "Juntamos inteligencias o gana la mafia" en el foro de la CAF

  2. Más allá del hype: académicos analizan si la IA enfrenta una burbuja financiera

  3. La borrasca Kristin cubre de nieve Madrid y fuerza alertas en media España

  4. El impacto de la “dinamización de jornadas laborales” en el empleo juvenil en Ecuador

  5. Luisa González: "No hemos recibido ni un centavo de Venezuela ni de carteles"

LO MÁS VISTO

  1. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

  4. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  5. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

Te recomendamos