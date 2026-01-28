¿Quién es Patricio Chávez, el otro político allanado junto a Luisa González y Arauz?

La justicia ecuatoriana activó un nuevo frente de investigación que sacude el tablero político nacional. Bajo el nombre de 'Caso Caja Chica', la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026 una serie de allanamientos simultáneos por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. La tesis fiscal apunta a que fondos ilícitos provenientes de Venezuela habrían financiado la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.

En el marco de estas diligencias, el inmueble del asambleísta Patricio Chávez Zavala fue uno de los puntos intervenidos por las autoridades judiciales. Si bien la Fiscalía no ha detallado la situación específica del legislador en el proceso ni se han reportado detenciones, la incursión sitúa su nombre dentro del grupo de ocho personas investigadas en este expediente.

Formación en Rusia y trayectoria en el sector público

Patricio Chávez Zavala (Quito, 1967) posee un perfil técnico y académico forjado en el extranjero. Es ingeniero mecánico con una maestría por el Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú, y cuenta con un PhD en Ciencias Políticas por la Academia de Ciencias de Rusia. Su sólida formación en la región euroasiática le permitió desempeñarse como Embajador de Ecuador ante Rusia y otras naciones vecinas durante el gobierno de Rafael Correa.

Además de su rol diplomático, Chávez lideró entidades estratégicas en el ámbito empresarial del Estado. Fue presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y gerente general de la aerolínea estatal TAME EP. Actualmente, ejerce como asambleísta por la provincia de Pichincha bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, donde ha mantenido un perfil activo en temas de fiscalización y transparencia.

Silencio legislativo ante el avance del "Caso Caja Chica"

Hasta el momento, el asambleísta Chávez no ha emitido un pronunciamiento oficial directo tras la intervención de su domicilio. Su postura se ha mantenido en reserva, a diferencia de otros líderes del movimiento que han reaccionado de forma inmediata en redes sociales denunciando lo que consideran una persecución judicial.

Se espera que en las próximas horas, durante la rueda de prensa convocada por la Revolución Ciudadana para las 11:00, el legislador detalle su posición frente a las acusaciones de la Fiscalía. Por ahora, su defensa parece alineada a la narrativa orgánica del bloque, que califica el proceso como un intento de desestabilización política.

En conclusión, la vinculación de Patricio Chávez en el 'Caso Caja Chica' representa un desafío legal sin precedentes en su trayectoria. De ser el arquitecto de las relaciones estratégicas con Rusia y gestor de empresas públicas, hoy se encuentra bajo el escrutinio de la justicia en un proceso de alcance regional que determinará si su gestión estuvo ligada a la red de financiamiento que investiga el Estado.

