Andrés Arauz tilda de "Caja China" a los allanamientos y apunta contra Daniel Noboa

Andrés Arauz tilda de "persecución" allanamientos de Fiscalía y acusa a Noboa de usar el caso como distracción política

El panorama político en Ecuador se crispa tras la reciente ola de allanamientos que afectó a figuras del movimiento Revolución Ciudadana (RC5). Desde el exterior, el ex candidato presidencial Andrés Arauz reaccionó con dureza, calificando el operativo como una maniobra de persecución política orquestada desde el Palacio de Carondelet.

Arauz, quien aclaró que no reside en el país y por ende su domicilio no fue intervenido, expresó su solidaridad con sus coidearios Luisa González, Suad Manssur y Patricio Rivera, también mencionados en la investigación. Según el ex presidenciable, el proceso carece de sustento jurídico: “Rechazo completamente esta denuncia. No tiene ningún sentido. Es persecución política”, sentenció.

La estrategia de la "Caja China"

Para Arauz, el nombre otorgado al proceso fiscal no es casualidad. El político sostiene que el 'Caso Caja Chica' es, en realidad, una alusión a la técnica comunicacional de la “Caja China”, utilizada para desviar la atención pública de temas que comprometen al Ejecutivo.

“Es una herramienta del poder para distraer y desviar la atención de las cosas importantes”, afirmó Arauz. Entre esos temas "importantes", el dirigente de la RC5 enumeró la violencia contra ecuatorianos en EE. UU., presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y, sobre todo, la polémica discusión en la Corte Constitucional sobre el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Emiratos Árabes Unidos.

Críticas al tratado con Emiratos Árabes

El ex candidato alertó sobre lo que considera un "blindaje jurídico" para capitales de dudosa procedencia a través del arbitraje de inversiones. Según su postura, el TBI con los Emiratos presenta vicios de inconstitucionalidad de fondo y forma, incluyendo errores en el título del tratado y la creación de figuras como la "expropiación indirecta".

Sobre los allanamientos.



En primer lugar, mi solidaridad total con mis compañeros allanados: Luisa, Suad, Patricio y con el resto de “investigados” y sus familias.



En primer lugar, mi solidaridad total con mis compañeros allanados: Luisa, Suad, Patricio y con el resto de "investigados" y sus familias.

En segundo lugar, muchísimas gracias por todas las palabras y mensajes de solidaridad de compañeros, amigos e…

“Este tratado mafioso pretende una ratificación exprés”, denunció Arauz, subrayando que el arbitraje internacional fue rechazado por la ciudadanía en el referéndum de abril de 2024. A su juicio, el ruido generado por los allanamientos busca opacar los amicus curiae presentados por académicos y organizaciones civiles contra dicho acuerdo comercial.

Cuestionamientos a las cuentas de campaña

Finalmente, Arauz calificó de "risible" que la investigación fiscal gire en torno a una supuesta falta de justificación de 6.400 dólares en la campaña de 2023. Vinculó esta cifra con las declaraciones del presidente Daniel Noboa en el Foro de Davos, donde se sugirió un financiamiento proveniente de Venezuela.

“Es ridículo que estemos en una investigación por 6.400 dólares”, puntualizó el economista, quien aprovechó para contraatacar señalando supuestas violaciones de Noboa a las reglas electorales mediante empresas offshore. “Jamás nos amedrentarán. Demostraremos una vez más la ridiculez de este caso”, concluyó en su descargo.

