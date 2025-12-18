Daniel Noboa designa a Andrea González como embajadora del Ecuador en Bélgica

El presidente Daniel Noboa oficializó la designación de Andrea González como nueva embajadora del Ecuador en Bélgica

Andrea González fue en 2023 el binomio de Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña electoral.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, designó a Andrea González Nader como nueva embajadora del Ecuador ante el Reino de Bélgica, mediante decreto ejecutivo 257 emitido este 18 de diciembre de 2025, como parte de los ajustes realizados en el cuerpo diplomático del país.

La decisión oficial responde a la estrategia del Gobierno de reforzar la presencia internacional del Ecuador, especialmente en Europa, donde Bélgica cumple un rol clave al albergar a las principales instituciones de la Unión Europea.

Un cargo estratégico en Europa

La embajada ecuatoriana en Bélgica tiene una relevancia especial debido a que, desde Bruselas, se mantienen relaciones diplomáticas no solo con el Estado belga, sino también con organismos multilaterales europeos.

Desde esta representación, Andrea González Nader tendrá como misión impulsar el diálogo político, promover la cooperación internacional, atraer inversiones y fortalecer los vínculos comerciales entre Ecuador y la Unión Europea.

Perfil de Andrea González Nader

Andrea González Nader es ingeniera ambiental, empresaria y activista, con una trayectoria vinculada a temas de sostenibilidad, participación ciudadana y gestión pública. En el ámbito político, fue candidata presidencial en las elecciones generales de 2025, lo que la posicionó como una figura visible en el escenario nacional.

Su designación marca su ingreso formal al servicio diplomático, en un contexto en el que el Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por incorporar perfiles externos a la carrera diplomática tradicional.

Salida del anterior embajador

El decreto presidencial también dispuso la finalización de funciones de Danilo Xavier Aliaga Sancho, quien se desempeñaba como embajador del Ecuador ante Bélgica, jefe de misión ante la Unión Europea y embajador concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

La designación se produce en un momento clave para la agenda internacional del país, en la que temas como cooperación, comercio, seguridad y movilidad humana, incluido el debate sobre el visado Schengen, forman parte del diálogo entre Ecuador y la Unión Europea.