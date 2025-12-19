Expreso
ANDREA GONZALEZ CANDIDATA PRESIDENCIA
Andrea González es Ingeniera Ambiental y ha dirigido oenegés medioambientales.FREDDY RODRIGUEZ/EXPRESO

Andrea González Nader: Los retos de la nueva embajadora de Ecuador en Bélgica

Dos internacionalistas hablaron sobre la designación a la excandidata presidencial y la extradición de Rafael Correa

  • Mariela Rosero Ch.

La excandidata presidencial Andrea González Nader ha señalado que uno de sus principales retos como embajadora de Ecuador en Bélgica será fortalecer la cooperación internacional contra la corrupción y el crimen organizado. En redes sociales, además, se ha instalado la especulación sobre la posibilidad de que impulse gestiones para la extradición del expresidente Rafael Correa.

Para el internacionalista Esteban Santos, su principal reto será separar lo político. ¿Se va para no dividir al electorado por la alcaldía de Guayaquil?, pregunta. Eso en relación a que en julio de este 2025 se presentó como precandidata. 

Además, Santos considera que Andrea González deberá demostrar conocimiento en la materia. Como otras cuotas políticas, apunta, es importante que demuestre conocimientos en derecho internacional y política exterior. 

"Debe presentar una agenda concreta: Por ejemplo, ¿trabajará por lograr la extradición de Rafael Correa?", comenta el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios. "En mi criterio es una mujer muy inteligente, es un reto mayor que esta oportunidad sea eso y no el fin de una promesa política".

CHRISTIAN ZURITA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 2023

Audiencia contra Christian Zurita y Andrea González se aplaza por falta de citación

¿Qué le espera a González? Esto opina Carlos Estarellas, internacionalista

"Va a una embajada de gran importancia; tiene varias representaciones. Quizá buscará suscribir un nuevo tratado de extradición con Bélgica. Tenemos uno vigente pero muy antiguo, hay delitos que ya no se usan, quizá una acción (que emprenderá) será suscribir un nuevo tratado. Y mejorar todo tipo de relación entre ambos países. Le auguro lo mejor".

Además, Estarellas señaló que no descarta que le interese traer a Rafael Correa, sentenciado. "Podría ser otra labor de Andrea".

El economista Alberto Acosta Burneo, por su parte, escribió en X: "El Gobierno envía a una valiente anticorreísta a luchar desde Bélgica, donde reside la cúpula del correísmo".

El tratado de extradición entre Ecuador y Bélgica data de 1887. En 2020, Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho agravado, dentro del caso Sobornos. 

