tormenta de nieve
Las autoridades han declarado estado de emergencia en más de veinte estados de EE.UU. tras tormentas de nieve.efe

Tormenta invernal en EE. UU.: impactantes imágenes y once muertos hasta el momento

Una tormenta invernal extrema ha dejado al menos once muertos y cerca de un millón de hogares sin electricidad

Una histórica tormenta invernal mantiene bajo alerta a gran parte de Estados Unidos desde hace tres días consecutivos. El fenómeno, vinculado a una deformación del vórtice polar, ha provocado temperaturas gélidas, intensas nevadas y acumulaciones de hielo que han dejado al menos once personas fallecidas. Además, cerca de un millón de hogares permanecen sin energía eléctrica, mientras miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en aeropuertos de todo el país.

Las autoridades federales y estatales han declarado el estado de emergencia en Washington y en más de veinte estados, instando a la población a permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios.

Cancelaciones aéreas por el temporal

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la tormenta invernal ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos suspendidos y 17.000 retrasos.

tormenta de nieve
La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 700.000 hogares.efe

En declaraciones a la cadena Fox, Duffy adelantó que para el lunes se prevén unas 2.600 cancelaciones adicionales. “Esperamos que la situación mejore, pero lo que vemos es que las aerolíneas enfrentan un retraso masivo”, señaló, subrayando que será necesario trabajar sobre ese acumulado y mantener la programación actual de vuelos durante los próximos días.

tormenta de nieve
Personas trotan durante una nevada este domingo, en Manhattan (Estados Unidos).efe

El funcionario recalcó que las aerolíneas no tienen capacidad para reubicar a millones de pasajeros en tan poco tiempo, lo que prolongará las afectaciones. Además, advirtió que las bajas temperaturas persistirán: en el sur y suroeste hasta mediados de semana, y en el medio oeste y norte hasta el fin de semana, complicando la normalización de operaciones en zonas con hielo.

tormenta de nieve
Una persona hace esquí durante una nevada, en Washington (Estados Unidos).efe
Activación de protocolos de emergencia

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a los habitantes de más de veinte estados que han activado protocolos de emergencia a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. La funcionaria aseguró que el Gobierno Federal trabaja en coordinación con las autoridades estatales y las compañías eléctricas para acelerar la reparación de la red, ante el frío aún más intenso que se prevé en los próximos días.

En la costa este, varias zonas ya han recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y los pronósticos anticipan nuevas acumulaciones de nieve y capas de hielo significativas hasta el lunes. Las mayores afectaciones se esperan en regiones de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

