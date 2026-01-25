Gigantesca tormenta de nieve y hielo azota a Estados Unidos

Al menos 20 estados del país y la capital, Washington, se declararon en emergencia

Un hombre camina por el National Mall mientras cae nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026.

Una gigantesca tormenta invernal avanza este domingo 25 de enero hacia el noreste de Estados Unidos, tras descargar nieve y lluvia helada en gran parte del país, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Después de azotar las zonas suroeste y central de Estados Unidos, la tormenta comenzó a golpear los estados densamente poblados del Atlántico medio y del noreste, mientras una masa de aire gélido se asentaba en todo el territorio nacional.

(Te puede interesar: Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% en caso de acuerdo comercial con China)

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Los clientes vaciaron los estantes de los supermercados ante los anuncios del NWS, que pronosticaba enormes nevadas en algunas áreas y posiblemente acumulaciones de hielo "catastróficas".

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en emergencia.

Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, según medios de EE. UU. Leer más

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Cerca de 14.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el fin de semana, según el sitio especializado FlightAware, y miles más sufrieron atrasos.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a -6 ºC.

RELACIONADAS Frío y apagones cubren a las familias ucranianas

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse el sábado por la noche durante las siguientes 72 horas.

Eric Maple, de 56 años, esperaba a que abriera un centro en Houston. "No estamos acostumbrados a lo que se supone que viene", dijo a la AFP.

Kristi Noem habla de "ser inteligentes" y quedarse en casa

Las autoridades estatales también quisieron transmitir tranquilidad sobre la solidez de la red eléctrica, que sufrió un apagón general durante la última gran tormenta invernal en 2021.

Sin embargo, casi 180.000 hogares estaban sin electricidad este domingo temprano, según el sitio de seguimiento poweroutage.us, con más de 45.000 cortes en Texas y 67.000 en la vecina Luisiana.

(Lee también: Triunvirato, petróleo, Nobel: ¿Hacia dónde va Venezuela?)

"Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el servicio meteorológico.

El gobierno federal anunció que sus oficinas estarán cerradas el lunes, de manera preventiva.

Desde la sede en Washington de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a los habitantes a "ser inteligentes, quedarse en casa si es posible" y "cuidar a sus familiares".

Se ve una máquina quitanieves trabajando mientras un Airbus A321 de Delta Airlines rueda para despegar en la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York el 25 de enero de 2026. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Trump cuestiona el calentamiento global, mientras el NWS habla de "condiciones extremadamente peligrosas"

Las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia Estados Unidos, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita el cinturón de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esa zona polar de Norteamérica. Aún así, los científicos esperan contar con más datos, durante un periodo más largo, para establecer un vínculo entre estas tormentas invernales extremas y el cambio climático.

Pero Trump, un escéptico del cambio climático, más bien cuestionó cómo este frente frío calza en el fenómeno de calentamiento global.

"¿QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", cuestionó Trump en su plataforma Truth Social.

El NWS advirtió que el hielo intenso puede provocar "cortes de energía eléctrica de larga duración, daños extensos en los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables", incluso en muchos estados que no suelen tener inviernos intensos.

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul (demócrata) llamó a no salir a la calle. "Cinco o seis minutos afuera pueden literalmente ser peligrosos para la salud", advirtió.

Las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, en especial en las Grandes Llanuras y el centro norte del país, donde se pronostican mínimas de sensación térmica por debajo de los -45 ºC.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!