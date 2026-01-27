Expreso
  Mundo

tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos)
Fotografía donde se observa el río Hudson congelado tras la tormenta invernal en Nueva York (Estados Unidos).EFE

Frío polar y caos en EE.UU.: 34 muertos y más de 530.000 hogares aún sin electricidad

Con sensación térmica de -45°: Mississippi, Tennessee y Luisiana son los estados más afectados por los apagones

La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 34 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.

La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a -45ºC de sensación térmica.

El saldo de muertos se elevó a 34 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito o de aviación, con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, reportó la agencia aeronáutica estadounidense.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron halladas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

Hogares sin electricidad

Según el sitio especializado poweroutage.us, más de 530.000 clientes seguían sin servicio eléctrico el martes por la mañana, sobre todo en el sur del país.

En Misisipi más de 140.000 hogares se encuentran sin electricidad y en Tennessee son más de 175.000. En ambos estados, el peso del hielo derribó las líneas eléctricas. En Luisiana suman más de 100.000 clientes con cortes eléctricos.

La experta del servicio de meteorología nacional (NWS), Allison Santorelli, declaró a la AFP que la recuperación de esta tormenta fue particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados.

Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

"Muchos de esos lugares no cuentan con los mediosni los recursos para limpiar después de estos eventos", declaró. "Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

Considerada como una de las peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS.

Dave Radell, meteorólogo del NWS con sede en Nueva York, declaró a la AFP que la nieve de esta tormenta era "muy seca" y "esponjosa", lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad.

Vórtice polar

Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes.

Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre estos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, más de 22.000 vuelos han sido anulados y otros miles han sufrido retrasos, de acuerdo con el sitio FlightAware.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

