Cartas de lectores | Peligra la libertad de expresión, como en la década perdida

Esta intervención me defrauda. Los periodistas deben ser valientes, no mercantilistas ni aborregados

Soy suscriptor de dos diarios guayaquileños desde hace aproximadamente 15 años, aunque mi familia los leía desde mucho antes. Gracias a la cronología detallada de ambos periódicos, nos formamos un criterio claro sobre el bombardeo de Angostura; uno incluso publicó la dirección de correo electrónico y su clave para acceder a comunicaciones narcoguerrilleras. Lo ocurrido el 30S fue minuciosamente expuesto por el Diario hoy intervenido. Los latrocinios de la década perdida -caso Gran Hermano, Odebretch, caso Sobornos, asesinato del general Gabela- y la apertura para acoger denuncias de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, entre otros hechos, no habrían salido a la luz sin la prensa, pese a la ley mordaza. Estuvimos en marchas respaldando a diario El Universo cuando estuvo en peligro. Hoy ha sido intervenido EXPRESO, voz firme frente a las erradas acciones del actual Gobierno. La calidad analítica de periodistas bien intencionados debe ser soporte para los gobiernos que actúan correctamente. Hemos votado en las dos últimas elecciones por el actual mandatario, sin estar plenamente convencidos de su gestión. Esta intervención me defrauda. Los periodistas deben ser valientes, no mercantilistas ni aborregados, como dijo José Ingenieros. Con ellos me identifico y los aliento a no claudicar. Agradezco que hayan publicado durante años mis inquietudes. Si se tornan tibios, cancelaré mis suscripciones.

Jorge William Tigrero Quimí

