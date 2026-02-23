Luto en el periodismo, fallece Napoleón Domenech Ortiz en Guayaquil

“Napo” hizo periodismo desde los años 90 en crónica roja, actualidad y comunidad era hincha de Barcelona

El silencio de la madrugada trajo una noticia dolorosa para el periodismo de Guayaquil. El lunes 23 de febrero de 2026 falleció Napoleón Domenech Ortiz, comunicador que dedicó más de veinte años de su vida a los diarios EXTRA y EXPRESO.

Durante los años 90 se integró a la redacción de diario EXTRA, donde se formó en la exigente escuela de la crónica roja. Recorrió barrios, cubrió emergencias, narró tragedias y también historias humanas que merecían ser contadas. Más adelante continuó su carrera en EXPRESO, consolidando un perfil profesional respetado por colegas y lectores.

Un comunicador con mucha empatía

Napoleón Dómenech en el 2025 recibió un homenaje por su carrera periodistica. Cortesía

Sus amigos lo llamaban “Napo”. Era un hombre de carácter afable, sonrisa permanente y pasión innegociable por Barcelona SC. El fútbol era su cable a tierra. Analizaba partidos con mirada crítica, pero siempre con el corazón amarillo.

Nacido el 20 de junio de 1965 en Cascol, Manabí, fue licenciado en Comunicación Social. En los últimos años se había alejado de la actividad periodística para enfrentar una enfermedad que lo obligó a bajar el ritmo, aunque jamás perdió el espíritu inquieto ni el amor por la noticia.

Su esposa, Verito, lo despidió con un mensaje lleno de dolor y amor eterno, palabras que reflejan el vacío que deja su partida.

Sus restos son velados en Jardines de la Esperanza, sala La Paz, en Guayaquil. El sepelio se realizará el martes 24 de febrero a las 15:00.

El gremio periodístico despide a un hombre de redacción, de calle y de corazón noble.

