Noboa se reúne con su Gabinete a día seguido en Carondelet: ¿Qué se discutió?

La reunión ocurrió un día después de que el primer mandatario se reuniera con el Bloque de Seguridad, en medio de su licencia

El presidente Daniel Noboa se reunió en Carondelet con su gabinete este 17 de enero de 2026.

El regreso del presidente Daniel Noboa a sus funciones estaba previsto para el 19 de enero de 2026. Sin embargo, el mandatario retomó el cargo de forma anticipada el viernes 16 de enero, con una reunión al frente del Bloque de Seguridad, y este sábado 17 de enero de 2026 encabezó un encuentro con su gabinete.

(NO TE PIERDAS: Daniel Noboa dispuso que Casa Militar proporcione seguridad a Cynthia Gellibert)

La secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, informó sobre la reunión. En su cuenta de la red social X, la funcionaria escribió: “Hoy, junto al presidente Daniel Noboa, mantuvimos reunión de Gabinete con ministros y secretarios para alinear la política pública, ordenar prioridades y fortalecer la toma de decisiones del Gobierno”.

RELACIONADAS Noboa autoriza emergencias para acelerar compras en Interior y Defensa

Gellibert también indicó que, como parte del encuentro, se definieron líneas de acción en materia de estabilidad económica, inversión social y ejecución de proyectos estratégicos, con el objetivo de “acelerar la gestión y sostener el rumbo del país hacia 2026”.

Daniel Noboa regresa antes de su licencia para dirigir Consejo de Seguridad Leer más

En la reunión participaron los ministros del frente de seguridad Gian Carlo Loffredo, de Defensa, y John Reimberg, del Interior. Además, se registró la presencia del titular del Ministerio del Trabajo, Harold Burbano.

Reuniones consecutivas en Carondelet

Noboa encabezó el encuentro de este sábado luego de haber retomado el cargo el viernes 16 de enero para presidir el Consejo de Seguridad.

En el Palacio de Carondelet se reunieron las altas autoridades del mando militar y policial, así como la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Ese encuentro fue la antesala de la operación denominada ‘ofensiva total’, para la cual se desplegaron 10.000 militares en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, en medio de un repunte de la violencia vinculada a bandas criminales.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa dispuso el traslado del Alto Mando Militar a Guayas mientras dure la intervención. Según Loffredo, la guerra que se enfrenta contra los grupos de delincuencia organizada exige estrategias dinámicas.

Daniel Noboa encabezó ayer la reunión en Carondelet con el Bloque de Seguridad. Cortesía: Presidencia.

Fin anticipado de la licencia

Antes de finalizar 2025, el presidente Daniel Noboa solicitó a la Asamblea Nacional una licencia entre el 1 y el 18 de enero de 2026. De acuerdo con ese pedido, el primer mandatario debía reintegrarse a sus funciones el 19 de enero y tenía prevista una nueva gira internacional a partir de esa fecha.

Su presencia en el Consejo de Seguridad, el viernes 16 de enero, puso fin de manera anticipada a la licencia y, con ello, al encargo de la Presidencia de la República a la vicepresidenta María José Pinto. Ese día, Pinto no participó en la sesión del Consejo de Seguridad y mantuvo agenda oficial en Sucumbíos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!