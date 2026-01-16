Daniel Noboa regresa antes de su licencia para dirigir Consejo de Seguridad

La mañana de este 16 de enero de 2026 arrancó la reunión, un día después del anuncio de 'ofensiva total' en tres provincias

Dos días antes de que concluya su licencia por asuntos personales, el presidente de la República, Daniel Noboa, regresó al país para dirigir el Consejo de Seguridad. Su retorno se dio tras el anuncio de una “ofensiva total” en Guayas, Los Ríos y Manabí contra el crimen organizado.

(NO TE PÍERDAS: Asamblea: bancadas miran con reserva designación de Rodríguez en la CNJ)

La Secretaría General de Comunicación (Segcom) confirmó que el primer mandatario encabeza la reunión, en la que participan varios ministerios, entre ellos Defensa e Interior, como pilares del denominado Bloque de Seguridad.

En el chat institucional de la Segcom se respondió a la consulta sobre la agenda del presidente Daniel Noboa para este 16 de enero de 2025 y su participación en el Consejo de Seguridad. La respuesta fue: “Efectivamente, el presidente Daniel Noboa se encuentra liderando de manera presencial el Bloque de Seguridad desde el Palacio de Carondelet”.

Daniel Noboa en Davos: los tres objetivos del presidente en el foro mundial Leer más

A esta confirmación se suma que la vicepresidenta de la República, María José Pinto, no se encuentra en Quito y no participa en la reunión. Ella cumple actividades relacionadas con su encargo en el área de Salud en la provincia de Sucumbíos.

La “ofensiva total”

El 15 de enero de 2026, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dispuso el traslado del Alto Mando Militar a Guayaquil de manera indefinida. “Estamos movilizando tropas. Esta es una guerra que es muy dinámica. Las estrategias tienen que ser adaptables y estamos haciendo un movimiento de personal para tener más presencia en los territorios en donde más se necesita”, dijo Loffredo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que se movilizarán 10.000 militares, quienes ejecutarán una ofensiva directa contra las organizaciones criminales.

🚨#Urgente



¡GUAYAS, LOS RÍOS Y MANABÍ ENTRAN EN FASE DE “OFENSIVA TOTAL”!



Cerca de 10.000 militares ejecutan una ofensiva directa contra los criminales. 💪



➡️La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad de las familias ecuatorianas. Con esta línea… pic.twitter.com/VoyU6XB3Rx — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) January 15, 2026

Hay que recordar que Noboa solicitó una licencia de 18 días a la Asamblea Nacional. Esta estaba prevista entre el 1 de enero de 2026 y el 18 de enero del mismo año. A su regreso estaba previsto que inicie una nueva gira internacional con su traslado a Davos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!