Huevos de Pascua en Guayaquil: pistacho, s’mores y más sabores premium

Diana Carrión apuesta por los huevos de Pascua con sabores innovadores y presentaciones que gustan a muchos

Si bien en Ecuador no existe una tradición marcada de celebrar la Pascua con huevos de chocolate, Postres Diana Carrión, en Guayaquil, ha decidido apostar por segunda vez por esta propuesta que mezcla sabor, calidad y presentación. Con una colección que combina recetas clásicas y nuevas creaciones, la marca busca posicionar los huevos de Pascua como un detalle especial para compartir en familia o regalar.

Una historia que se endulza en la Pascua

La historia de Postres Diana Carrión comenzó en 2009 como un emprendimiento familiar que buscaba acompañar con dulzura los momentos más importantes de la vida: cumpleaños, bautizos, matrimonios y celebraciones que se llenaban de detalles hechos con cariño. Con el tiempo, la marca se consolidó y en 2021 abrió su primera cafetería, convirtiéndose en un espacio donde el café de autor y la repostería artesanal se encuentran para crear experiencias memorables.

Los huevos se presentan en sabores como pistacho, cookies and cream con un brigadeiro especial, s’mores, chocolate con frambuesa y chocolate con pistacho. Joseph Mora

Esa trayectoria, marcada por la dedicación y la innovación, hoy se refleja en una propuesta que para muchos rompe esquemas del consumo tradicional en el país: los huevos de Pascua. Aunque en Ecuador no es costumbre celebrar esta fecha con chocolates, Diana decidió ofrecer creaciones que mezclan sabor, calidad y presentación, y que buscan darle un aire festivo y diferente a la temporada.

Sabores que conquistan

La colección de Pascua de Diana Carrión llega con una variedad pensada para todos los gustos. Los medios huevos de postre se presentan en sabores como choco pistacho, cookies and cream, s’mores y chocolate con frambuesa. Los huevos completos, que vienen cerrados en fundas decorativas con cintas y tarjetas de Pascua, se ofrecen en tres opciones: chocolate y pistacho, salted caramel con almendras caramelizadas y cookies and cream.

Nos hemos preocupado también este año de hacer un diseño diferente y único. Diana Carrión Dueña de Postres Diana Carrión

La propuesta también incluye bombones en forma de huevitos, cubiertos con papel metalizado de colores y acompañados de una tarjeta en funda de celofán. La gran novedad es Copito, un conejito de chocolate con leche pensado para los más pequeños, que viene en una caja especial con bombones y charms sorpresa para coleccionar. Cada detalle está pensado para que el producto no solo sea un postre, sino también un regalo memorable.

Además, el equipo de Postres Diana Carrión se encarga de cuidar cada etapa del proceso, desde la selección de ingredientes hasta el temperado del chocolate, para garantizar que el sabor sea impecable y la calidad esté siempre a la altura de lo que sus clientes esperan. Esa dedicación artesanal es lo que convierte a cada huevo en una experiencia única, donde la textura, el relleno y la presentación se unen para ofrecer un producto que refleja cariño y excelencia.

Precios y disponibilidad

La caja degustación de cuatro sabores cuesta 25 dólares y puede reutilizarse para guardar fotos u objetos pequeños. Los huevos completos tienen un precio desde 25 dólares, mientras que la figura de Copito cuesta 17 dólares. Los bombones en fundas pequeñas se venden a 5 dólares, y la versión de Copito con caja y bombones cuesta 20 dólares.

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La preventa ya está activa en la página web y vía WhatsApp, con entregas desde el próximo sábado. Los productos estarán disponibles durante todo marzo y abril, o hasta agotar stock. La marca ha reforzado su producción este año para evitar que los productos se agoten rápidamente, como ocurrió en temporadas anteriores.

Dónde encontrarlos

Visitar las tiendas de Diana Carrión es parte de la experiencia. Cada local ha sido pensado como un espacio cálido y acogedor, donde el aroma del café de autor se mezcla con la repostería artesanal y, en esta temporada, con la magia de los huevos de Pascua. No se trata solo de comprar un postre, sino de entrar en un lugar que transmite cercanía y cariño.

Los huevos de Pascua y demás productos de la colección están disponibles en Village Plaza, Buijo City Center, La Vista San Eduardo y en Hipermarket Buijo. Sus horarios son desde las 10:00 hasta las 21:00 dependiendo del local que quieras visitar. En redes sociales, la cafetería comparte sus novedades y colecciones bajo la cuenta @postresdianacarrion, donde los clientes pueden conocer más sobre las propuestas y realizar pedidos.

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