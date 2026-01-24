Dónde comer helado en Guayaquil: 3 heladerías artesanales para ir en familia

Los helados son una opción ideal para pasar el calor y disfrutar con amigos o familia.

Guayaquil y Samborondón ofrecen heladerías artesanales que combinan tradición, innovación y sabores locales. Propuestas como Tuchi rescatan recetas clásicas con frutas ecuatorianas; La Paletería innova con paletas naturales, opciones sin azúcar y con proteína; y Planet Ice Cream revive un legado familiar con experiencias interactivas en plancha fría. Estos espacios son ideales para compartir con amigos y familia, disfrutar postres refrescantes y descubrir nuevas combinaciones que conectan memoria, creatividad y calidad local y urbana en distintos barrios y plazas comerciales.

Tuchi: tradición artesanal con sabor local

Tuchi nació con el propósito de rescatar un producto auténtico y natural, elaborado con ingredientes locales y recetas artesanales que evocan la infancia. Su propuesta va más allá de un simple helado: busca conectar con la cultura y apoyar a productores ecuatorianos.

Los helados Tuchi ofrecen el sabor clásico de un producto artesanal ecuatoriano. Jonathan Cuje

La variedad de sabores es amplia y diversa. Entre los más tradicionales están los frutales como sandía, limón, maracuyá y naranjilla. También ofrecen opciones innovadoras como nutella, pistacho y aguacate con ron. Su helado estrella es el maracumango, número uno en ventas en todos sus puntos de distribución. Los precios van desde $ 2 en sabores tradicionales hasta $ 3 en los premium.

Actualmente, Tuchi está presente en varios puntos: Samborondón: EcuaGourmet de la Terrazas, Moderna Plaza, Vizcaya Plaza de Ciudad Celeste, Plaza Oval en La Joya y en Guayaquil en el bar de consulta externa del Instituto de Neurociencias. Atienden toda la semana, con mayor demanda los fines de semana por la tarde. Además, participan en ferias locales y ofrecen carretas de helados para eventos corporativos y fiestas. En Instagram los encuentras como @tuchi_heladostradicionales.

La Paletería: pioneros en paletas artesanales

La Paletería nació hace casi diez años con la idea de ofrecer algo diferente en el mundo de los helados. En ese momento, las paletas artesanales no existían en el mercado local y decidieron apostar por un producto innovador, natural y hecho a mano, aprovechando la riqueza de frutas ecuatorianas.

La paletería cuenta con 50 sabores y opciones para todos. Jonathan Cuje

Hoy cuentan con más de 50 sabores de paletas artesanales, además de helados soft y vasitos en líneas de fruta, crema y yogurt. Su propuesta incluye opciones saludables y divertidas, con alternativas sin azúcar y con proteína, adaptadas a distintos estilos de vida.

La Paletería tiene tres locales: en Quito, Cumbayá y Samborondón. Sus horarios varían según el punto, pero en general atienden de lunes a domingo, con mayor afluencia los fines de semana. En Samborondón, por ejemplo, el local de Plaza Navona abre de lunes a viernes de 12:00 a 20:00, y sábados y domingos de 11:00 a 20:00. En Instagram están como @lapaleteriabyalex, donde comparten novedades y promociones.

Planet Ice Cream: un legado que volvió renovado

Planet Ice Cream tiene una historia ligada a la tradición familiar de la marca Pingüino en Ecuador. Con ese legado de calidad y autenticidad, la heladería abrió sus puertas en Salinas y Samborondón, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y generaciones que crecieron con sus sabores.

En Planet Ice Cream los helados se viven como una experiencia interactiva. cortesía plante ice cream - jonathan cuje

Tras un tiempo fuera del mercado, regresaron en junio de 2024 con fuerza, retomando su esencia y adaptándola a nuevas generaciones. Su carta incluye sabores clásicos como vainilla moon, chicle lunático, dulce de leche y pistacho, junto con opciones modernas como cookies dough, coco maracuyá y salted caramel. Los precios van desde $ 4 en las opciones kids hasta $ 10,95 en las dobles con canasta de cono incluida. También ofrecen helados en plancha fría desde $ 8,90 y banana split a $ 11,80.

Planet Ice Cream está ubicado en la Moderna Plaza de Samborondón, con horarios de lunes a domingo desde las 11:00 hasta las 23:00, dependiendo del día. Su propuesta se distingue por el formato de helado en plancha fría, pionero en Ecuador, que permite personalizar el pedido y vivir una experiencia interactiva. En Instagram los encuentras como @planeticecream.ec.

