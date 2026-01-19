Edyka Coffee, la cafetería móvil que nació en un auto y se volvió viral en Guayaquil

En el norte de Guayaquil, específicamente en Sauces 4 sobre la avenida Rodrigo Icaza Cornejo, frente a la farmacia Cruz Azul, se ha consolidado un emprendimiento que rompe esquemas en la escena cafetera local. Se trata de Edyka Coffee, una cafetería móvil que funciona desde el maletero de un vehículo y que se ha convertido en un punto de encuentro obligado para los amantes del café de especialidad.

El proyecto, liderado por Eder Calderón y su esposa Katherine, atiende cada viernes, sábado y domingo entre las 17:00 y las 22:00, ofreciendo bebidas que combinan técnica profesional, creatividad y un sello artesanal difícil de encontrar en otras cafeterías. La propuesta ha ganado notoriedad en redes sociales y en la ciudad gracias a su formato innovador y a la calidad de sus preparaciones, que han logrado fidelizar a cientos de clientes.

El origen de la cafetería sobre ruedas

La idea de montar una cafetería móvil no surgió de manera improvisada. Antes de instalarse en el maletero de un vehículo, Calderón pensó en un triciclo como alternativa, pero descartó la idea al ver que otro colega ya lo había implementado. “No me gusta hacer copia de otras cosas que ya han hecho”, explica.

Edyka ofrece sabores como el latte de caramelo y el de ron. Jonathan Cuje

El giro llegó gracias a una conversación con Katherine, quien propuso aprovechar el auto que ya tenían. “Ella me dijo: ‘ya compramos el carro, montémonos en el carro’, y me pareció una buena idea”, recuerda. La inspiración definitiva surgió cuando descubrió que los asientos del vehículo podían reclinarse por completo, lo que permitió adaptar un mueble de madera a medida para instalar la máquina de café, el molino y los siropes.

Así nació Edyka Coffee, una propuesta que combina movilidad, técnica y autoría. Entre las preparaciones más destacadas están el latte de especias, elaborado con un sirope propio, y el latte de caramelo frío, que se volvió viral en redes sociales. En temporadas especiales, innovan con recetas como el latte con ron y especias, que ofrece una textura más sedosa y consistente.

Un emprendimiento que va en crecimiento

Edyka Coffee se sostuvo de ambos que iniciaron atendiendo la cafetería. Mientras Eder se encarga de la creación de las bebidas y del proceso barista, Katherine aporta con la elaboración de siropes y postres. “Mi esposa me ayuda con los siropes, ella hace postres. Vendemos dulce de tres leches, por temas de espacio no llevamos muchos más, pero ella me ha ayudado un mundo”, destaca Calderón.

Al día atienden un aproximado de 500 personas Jonathan Cuje

El negocio que inició con dos personas, ahora lo manejan 4 debido a la cantidad de clientes que se ha multiplicado en las últimas semanas. En algunas noches han atendido entre 400 y 500 personas, lo que ha obligado a invertir en una máquina más grande para reducir las filas y mejorar la atención. En redes sociales los puedes encontrar como @edykacoffee

Innovación, precios y futuro del proyecto

La innovación es el sello de Edyka Coffee. Su propuesta busca sorprender a los clientes con sabores que no encontrarán en otras cafeterías. “Trabajamos con café de especialidad, cuidando el grano, el tueste y la preparación. No es un café genérico, es un café pensado”, afirma.

Los precios son accesibles y competitivos dentro del mercado local. Las bebidas más populares, como el latte de caramelo, el latte de especias y el latte con ron, se ofrecen en un rango que oscila entre $2,50 y $3,50, lo que permite que estudiantes, familias y vecinos del sector disfruten de café de autor sin que el costo sea una barrera.

En cuanto al futuro, la pareja proyecta expandir el modelo hacia otros puntos de Guayaquil. “El tema de expansión lo tenemos: comprar dos carros más y ponerlos en diferentes sitios, por ejemplo en el norte, sur y centro”, adelanta Calderón. Además, no descartan abrir una cafetería física con un concepto distinto, que combine café de especialidad con nuevas atracciones, aunque aseguran que el formato móvil seguirá siendo parte de su identidad.

Su visión seguirá siendo la misma, no perder el sello artesanal y de autor que distingue a Edyka Coffee. Con un modelo sostenible, basado en la innovación y el esfuerzo familiar, el emprendimiento se proyecta como una alternativa fresca y urbana que ya forma parte del paisaje cotidiano de Guayaquil.

