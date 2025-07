Funcionarios serán desvinculados tras muerte de hombre en la vía pública

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de que no recibió ayuda por parte de organismos de socorro que se centralizan en el ECU911.

Al menos tres funcionarios serán desvinculados de diferentes instituciones que integran la cadena de atención del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 en Cuenca tras la muerte de un adulto mayor que no recibió la asistencia de una ambulancia.

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, informó que tras la muerte del adulto mayor, que colapsó en la Avenida de las Américas y Nicolás de Rocha y no recibió asistencia de una ambulancia desde el ECU 911, se pedirá los sumarios administrativos para despedir al menos a tres funcionarios que estarían relacionados al hecho. Descartó que pida la renuncia al coordinador de la institución.

"Haremos una mejor coordinación en el despacho de llamadas y la gente que coordina esas llamadas. Se que esto es lo que está fallando", sostuvo Bermúdez.

En el hecho estaría involucrado personal del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos y Guardias Ciudadana.

Recursos no estaban disponibles

La conclusión del informe investigativo realizado por Bermúdez es que "no hubo respuesta de ninguna de las instancias que tienen la primera respuesta" por una aparente falta de "disponibilidad de recursos".

"En el momento que sucedió el hecho, todas las ambulancias estaban atendiendo diferentes tipos de emergencias", dijo el gobernador.

Además, desmintió las declaraciones hechas por el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras quién señaló que el día del hecho, dentro del protocolo de atención, se habría cerrado la ficha por tratarse de un desmayo lo que "significa que ya no se necesitaban los recursos".

Bermúdez puntualizó que el problema se generó cuando no existió el despacho de los recursos de atención. "Se pidió la ambulancia, se quiso despachar y no hubo respuesta de ninguno Bomberos, Cruz Roja, IESS y ni Ministerio de Salud Pública. No existían los recursos, todas las ambulancias estaban ocupadas en ese momento", indicó.

Desde la Cruz Roja se indicó a Diario EXPRESO que el día del hecho la única ambulancia que disponen para la atención de emergencias dentro del cantón Cuenca fue a un llamado previo en el sector de Cristo del Consuelo.

