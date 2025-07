En Cuenca, ciudadano se desplomó, nunca llegó la ambulancia y falleció

La muerte de un ciudadano que colapsó en la vía pública, en Cuenca, se investiga por una supuesta falta de atención por parte de los organismos de socorro.

El hecho ocurrió la tarde del 23 de julio de 2025 en la Avenida de las Américas y Nicolás de Rocha cuando un hombre de la tercera edad colapsó en medio del cruce peatonal.

Ciudadanos que se encontraban en el lugar habrían llamado a la línea del ECU 911 solicitando el envío de una ambulancia, sin embargo, la unidad no llegó y la víctima fue trasladada en una camioneta particular a una casa de salud, pero no resistió y perdió la vida.

Según una grabación de las cámaras de seguridad del lugar el ciudadano sufrió el colapso a las 13:36 y a las 14:08 la víctima fue llevada en el vehículo particular que fue guiado por un agente civil de tránsito.

Investigación en el ECU 911

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, informó a Diario EXPRESO que pedirá una investigación de los sucedido. "Estos temas no pueden repetirse. Todas las instituciones deben responder a los intereses de la gente. No podemos darnos el lujo de perder una vida", sostuvo.

El funcionario adelantó que la investigación llegará a todos los niveles de atención que son parte del Sistema Integrado de Emergencias ECU 911. "Voy a pedir todas las investigaciones pertinentes y tendrá que irse la persona responsable", adelantó Bermúdez.

Para el Gobernador la solución a todos los posibles nudos en la atención de emergencias deberán solventarse con acciones concretas e inmediatas. "Se tienen que resolver a la brevedad posible, no con hojas de rutas de tres meses".

Sistema de atención en el ECU 911

Sobre el tema la Cruz Roja de Azuay informó que les llegó la ficha de atención en segunda instancia, luego de que otra entidad de socorro no pudo atender la emergencia. Sin embargo tampoco pudieron tomar la asistencia por encontrarse en otro hecho ocurrido en el sector de Cristo del Consuelo.

Jasmin Calle, coordinadora de gestión de riesgos de la Cruz Roja, detalló que la institución dispone de una ambulancia destinada a la atención dentro de la ciudad de Cuenca y que la unidad estaba siendo ocupada en una emergencia previa al momento que sucedieron los hechos.

Desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se conoció que disponen de cinco ambulancias que realizan doble función: transportes secundarios de los establecimientos de salud del IESS y la atención de emergencias médicas despachadas desde los centros SIS ECU 911.

