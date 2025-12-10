Inesperados cortes de energía eléctrica causan malestar en el norte de Guayaquil

Ciudadanos indicaron que los apagones se han registrado desde la madrugada de este miércoles 10 de diciembre

Varios cortes de energía se registraron en Guayaquil la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

Varios cortes de energía sorprendieron la madrugada de este miércoles 10 de diciembre a habitantes de distintos sectores de Guayaquil. En redes sociales, las quejas no tardaron en aparecer debido a lo inesperado de los apagones.

En X (antes Twitter), el usuario Marco Antonio Vergara indicó que en la ciudadela Sauces 3 se registraron cortes de energía seguidos: 02:21, 02:23 y 02:25. "Por eso se queman los artefactos eléctricos, no notifican nada, solo cortan el suministro eléctrico, hasta ahora estamos a oscuras", expuso a las 03:01 a la cuenta de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Al reclamo se sumó el ciudadano Ernesto Lung Álvarez. "Estimados, sin servicio eléctrico sector norte de la ciudad de Guayaquil, Autopista Narcisa de Jesús, Acuarela del Río, Coop Limonal, Coop Juan Pablo 2do", publicó a las 02:44 a la cuenta @servicioscnelep.

Sonia Benítez, habitante de Acuarela del Río, se percató que en la madrugada hubo un apagón al escuchar que se encendió el generador de una empresa ubicada a pocos metros de su vivienda.

"El aire (acondicionado) del cuarto se había apagado, así que lo desconecté. Pero luego volvió la energía. Y como no es la primera vez que viene y se va la luz, y no quiero que se dañe mis electrodomésticos de nuevo, nos tocó abrir la ventana", expuso la ciudadana, quien sufrió un percance con su refrigeradora durante los apagones del 2024.

@servicioscnelep en sauces 3 acaban de realizar 3 cortes de energía en la madrugada 02:21, 02:23 y 02:25 por eso se queman los artefactos eléctricos no notifican nada solo cortan el suministro eléctrico, hasta ahora estamos a oscuras. — Marco Antonio Vergara Tumbaco (@VergaraTumbaco) December 10, 2025

¿Qué responde CNEL al corte de energía en el norte de Guayaquil?

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) explicó, en un tuit de respuesta a usuarios, que el corte de energía se produjo por una afectación sufrida por el alimentador Guayacanes, que brinda electricidad a esa zona del norte de Guayaquil.

No obstante, a las 07:30 se reportó otro corte inesperado, en forma breve, en Sauces 2, que duró menos de dos minutos.

A las 09:47, la usuaria Maricarmen Arroyo se quejó en X de un nuevo apagón. "@servicioscnelep señores otra vez sin el servicio en Sauces 5 informen qué está sucediendo, en la madrugada el mismo problema".

Ante esto, CNEL respondió: "Personal técnico realiza revisión de red principal para normalizar el servicio eléctrico en su sector".

