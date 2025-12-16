Simiatug, en Bolívar, arrastra carencias que ya cobraron víctimas mortales

Hay vías deterioradas en esta zona rural de la provincia de Bolívar; un accidente dejó 22 muertos hace un mes

La carretera que conecta Simiatug con Ambato es la más utilizada, pero está olvidada.

Simiatug es la parroquia rural más grande de la provincia de Bolívar. Llegar hasta este territorio toma cerca de dos horas desde Ambato, por la antigua vía Flores, una ruta que atraviesa montañas encañonadas y zonas de alta fragilidad vial.

A lo largo del camino, el paisaje andino acompaña al viajero con vistas del Tungurahua, el Chimborazo y el Carihuairazo, volcanes y cerros que enmarcan la vida cotidiana de una población que supera los 13.000 habitantes, distribuidos en alrededor de 40 comunidades.

No obstante, Simiatug arrastra carencias estructurales que se evidencian desde el ingreso a la parroquia. Calles deterioradas, viviendas patrimoniales sin mantenimiento y la falta de servicios básicos completos forman parte del escenario diario, que también afecta a los ciudadanos que llegan desde Tungurahua a esta localidad.

Los habitantes del sector lamentan que, durante años, estos problemas no hayan sido atendidos. A pesar de aquello, se han apoyado en la organización comunitaria y en actividades productivas para sostener la economía local.

Simiatug: Falta de alcantarillado y promesas de obra

La falta de alcantarillado ha sido una de las principales demandas históricas en esta zona.

Sin embargo, tras la presión ciudadana, el casco urbano de Simiatug contará finalmente con un sistema de alcantarillado. La obra, que supera los $ 2 millones, será ejecutada con recursos gestionados a través del Municipio de Guaranda e incluye el fortalecimiento del sistema de agua potable.

Paulino Yanchaliquín, presidente del Gobierno parroquial, señala que se trata de un avance importante, aunque limitado. El proyecto se desarrollará únicamente en el centro parroquial, mientras que las comunidades rurales continuarán dependiendo de agua entubada y de sistemas comunitarios.

Accidente mortal en Simiatug y vías en mal estado

El estado de las vías es otro de los problemas centrales de Simiatug. La carretera que conecta la parroquia con Guaranda y Ambato no está asfaltada en su totalidad, y los tramos existentes presentan baches, grietas y falta de señalización.

La vía Ambato-Simiatug, abierta hace más de seis décadas, atraviesa zonas con fallas geológicas y carece de mantenimiento integral.

Estas condiciones quedaron en evidencia el 16 de noviembre pasado, cuando un bus de transporte interprovincial se volcó en el sector La Gerrana, dejando 22 personas fallecidas y decenas de heridos. Varias familias quedaron fragmentadas y aún hay personas recuperándose.

“Circular por estas vías es peligroso. Hay baches, no hay señalización y la vegetación invade la carretera”, dice María Punina, habitante del sector.

Un accidente de bus se registró en Simiatug, el 16 de noviembre pasado. Hubo 22 personas fallecidas. YADIRA ILLESCAS

El GAD parroquial reconoce que las gestiones para mejorar la vía se realizaron ante la Prefectura y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) antes del siniestro, sin respuestas concretas.

El prefecto de Bolívar, Aníbal Coronel, dice que el tramo donde ocurrió el accidente fue construido hace casi un año, pero no ha sido recibido oficialmente debido a fallas estructurales que deberán ser corregidas, aunque aclara que el siniestro se registró en un sector estable.

Simiatug, dinamismo comercial en Bolívar

A pesar de las limitaciones en infraestructura, Simiatug mantiene una dinámica económica basada en la agricultura, la ganadería y la artesanía. Cada miércoles, la feria local congrega a comerciantes de distintos puntos de la región.

Allí se comercializan productos como maíz, yuca, plátano, chontaduro, animales y derivados agrícolas.

Vida diaria en Simiatug, provincia de Bolívar. YADIRA ILLESCAS

