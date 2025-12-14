Vía Baños-Puyo vuelve a estar habilitada tras el derrumbe que paralizó el tránsito

El colapso del kilómetro 41 mantuvo maquinaria pesada en la zona y obligó a usar rutas alternas para llegar a la Amazonía

La vía Baños–Puyo fue habilitada tras el retiro de material que bloqueó el kilómetro 41, en el sector Ulba.

La vía E30 Baños–Puyo volvió a estar habilitada luego de un deslizamiento de tierra de gran magnitud que interrumpió la circulación vehicular en el sector Ulba, en la provincia de Tungurahua. El evento ocurrió la madrugada de este 14 de diciembre y afectó uno de los principales ejes viales entre la Sierra y la Amazonía.

El derrumbe se registró a la altura del kilómetro 41, donde grandes volúmenes de tierra y material rocoso cubrieron la calzada. Durante varias horas, el paso de vehículos livianos y pesados permaneció suspendido por razones de seguridad.

Vía Baños - Puyo cerrada por deslizamiento en Ulba

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la restricción se debió a deslizamientos de tierra de gran magnitud, lo que representa un riesgo para los usuarios de la vía. “La circulación vehicular se encuentra restringida debido a deslizamientos de tierra”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Tras el incidente, la Dirección Distrital del MIT activó los protocolos de atención junto con el GAD Municipal de Baños. Desde las primeras horas, maquinaria pesada fue desplegada en la zona afectada para iniciar las labores de limpieza y despeje.

En el sitio trabajaron cargadoras, retroexcavadoras y volquetas con el objetivo de habilitar la carretera en el menor tiempo posible.

Maquinaria pesada trabaja mientras Policía controla el tránsito

UNE convoca nuevas movilizaciones: ¿Cuándo serán y por qué anuncian protestas? Leer más

La Policía Nacional también se colaboró en el sector Ulba para brindar seguridad y controlar el tránsito vehicular. Su presencia buscaba evitar accidentes y garantizar que los conductores no intenten cruzar por la zona inestable.

Mientras se realizaron los trabajos, las autoridades recomendaron a la ciudadanía circular con precaución y considerar rutas alternas. La principal opción habilitada es la vía Baeza–Quito, especialmente para quienes se movilizan entre la Sierra y la Amazonía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!