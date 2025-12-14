Operativo Encuentro 147: Policía incauta 5,5 millones de dosis de cocaína en Imbabura

Un camión fue interceptado en Otavalo con droga oculta; el cargamento tenía un valor millonario dentro y fuera del país

La droga estaba oculta en una caleta ubicada en la parte inferior del camión interceptado en Otavalo.

La mañana del 13 de diciembre de 2025, una alerta en carretera cambió el rumbo de un operativo antidrogas en Imbabura. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas activaron el operativo “Encuentro 147” tras identificar un vehículo sospechoso en el cantón Otavalo.

La intervención se realizó mediante técnicas de perfilamiento e interdicción. Los uniformados detuvieron la marcha de un camión tipo plataforma y procedieron a un registro minucioso del automotor, como parte de los controles preventivos en la zona.

Control en carretera destapó un ocultamiento tipo caleta

Durante la inspección, los policías detectaron un comportamiento tipo caleta (persona que evita dar explicaciones públicas) en la parte inferior del vehículo. Al revisar ese compartimento oculto, encontraron varios paquetes tipo ladrillo con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El hallazgo confirmó que la droga había sido escondida de forma deliberada para evadir controles. La carga estaba distribuida estratégicamente en la estructura del camión, lo que evidenció un método de transporte planificado.

El análisis preliminar determinó que se trataba de 5´555.000 dosis de cocaína. En el mercado nacional, el cargamento tendría un valor aproximado de 1.262.625 dólares, mientras que en el mercado internacional alcanzaría los 16.650.000 dólares.

Las cifras reflejan la magnitud del decomiso y el impacto económico que representa para las redes del narcotráfico. La droga fue retirada del vehículo y asegurada como parte de los indicios del caso.

DETENIDO SUJETO CON MEDIA TONELADA DE DROGA EN IMBABURA.



El individuo se hallaba circulando en un camión tipo plataforma donde transportaba la sustancia, presumiblemente cocaína, encaletada en la parte inferior del vehículo. La Policía Nacional procedió con su inmediata… pic.twitter.com/pVpDngcdAP — John Reimberg (@JohnReimberg) December 14, 2025

Aprehensión del conductor y proceso judicial

Como resultado del operativo, los agentes aprehendieron al ciudadano, quien conducía el camión al momento del control. El sospechoso fue informado de sus derechos y trasladado bajo custodia policial.

Posteriormente, el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que continúe el trámite legal correspondiente por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El operativo “Encuentro 147” se suma a una serie de acciones ejecutadas en carreteras del norte del país, consideradas rutas estratégicas para el traslado de drogas. La Policía mantiene operativos permanentes para detectar este tipo de estructuras ocultas.

