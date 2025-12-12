Kapak Raymi en Ambato: así se vivió la Navidad Ancestral guiada por un yachak

Ambato celebró el Kapak Raymi 2025 con un ritual ancestral guiado por un yachak, destacando el solsticio de diciembre

Ritual. La celebración recreó un altar simbólico con pétalos.

Representantes de los pueblos indígenas Kichwa Kipu, Tomabela, Chibuleo y Sawatoa participaron en la celebración “Navidad Ancestral – Kapak Raymi 2025”, realizada en el museo y jardín histórico la Quinta de Juan León Mera, de la ciudad de Ambato.

El encuentro destacó el sentido del solsticio de diciembre como periodo de renovación espiritual y fortalecimiento comunitario, elementos presentes en la tradición andina. El evento estuvo organizado por la Municipalidad de la ciudad.

Unritual simbólico

El director de Cultura, Túpac Caluña, explicó que el acto reconoce la memoria de los ancestros y su relación con la naturaleza, principios que sostienen la identidad territorial.

La ceremonia espiritual fue conducida por el yachak (sabio indígena) José Garcés, quien recreó un altar simbólico con pétalos y frutas.

Los asistentes se integraron a dinámicas basadas en los cuatro elementos, guiados por reflexiones que permitieron aproximarse a la cosmovisión andina y a su lectura del ciclo solar.

