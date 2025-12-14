El origen del trend viral 'Turn The Lights Off' que domina TikTok

Un clip de Jon Hamm bailando revivió Turn The Lights Off y la convirtió en un trend

Un fragmento de pocos segundos, una canción dance de 2010 y la expresión de felicidad absoluta de Jon Hamm bastaron para dar forma a uno de los trends más virales de TikTok en las últimas semanas: Turn The Lights Off.

La tendencia se construye a partir de una escena de la serie 'Your Friends & Neighbors", disponible en Apple TV+, una comedia negra en la que Hamm interpreta a Andrew 'Coop' Cooper, un hombre que roba casas a sus vecinos adinerados. En una de las secuencias, el personaje aparece bailando en una discoteca, con los ojos cerrados, completamente entregado a la música y al momento.

Ese clip fue aislado por usuarios de TikTok y acompañado por la canción 'Turn The Lights Off', del DJ danés Kato, junto al cantante Jon Nørgaard, lanzada originalmente en 2010.

¿Por qué se volvió viral?

El éxito del trend radica en su simplicidad y versatilidad. El formato suele mostrar primero un texto que describe una emoción intensa pero cotidiana —una pequeña victoria, una alegría mínima o un recuerdo del pasado— y luego remata con la imagen de Jon Hamm , como si ese instante justificara una celebración épica.bailando

Algunos lo usan desde el humor: cuando algo sale bien sin esfuerzo o cuando ocurre un pequeño milagro doméstico. Otros lo adoptaron desde la nostalgia, evocando épocas en las que trasnochar no tenía consecuencias, se podía salir de fiesta antes de trabajar o jugar videojuegos toda la noche sin culpa. El gesto relajado de Hamm terminó convirtiéndose en un símbolo de felicidad genuina y despreocupada.

Una canción que revive 15 años después

El impacto del trend trascendió lo visual. Gracias a su viralidad, Turn The Lights Off experimentó un inesperado resurgimiento en plataformas de streaming, alcanzando los primeros lugares del ranking Viral 50 de Spotify. El tema, que en su momento fue un éxito en Dinamarca y otros países europeos, hoy suma millones de nuevas reproducciones impulsadas por TikTok.

El propio Kato reaccionó con sorpresa ante el fenómeno, describiéndolo como un momento surrealista para una canción que parecía haber quedado en el pasado.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!