Veloz a Mario Godoy: “Es el mejor aliado de las mafias dentro del Estado”

La asambleísta del correísmo arremetió en contra del titular de la Judicatura en el proceso de juicio político

“Un hombre que se convirtió en el mejor aliado de las mafias dentro del Estado”. Así se refirió la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ella fue la primera en presentar las pruebas documentales en el marco del proceso de juicio político que se desarrolla este 3 de enero de 2026 en la Comisión de Fiscalización.

La sesión se instaló después de un cruce entre el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, y los legisladores de la Revolución Ciudadana. Tras ese intercambio, los interpelantes Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego se distribuyeron las tres horas de las que disponen para exponer sus pruebas.

Como preludio a su exposición, Veloz arremetió contra el presidente de la Judicatura. “Hoy, los narcotraficantes han dado un salto más grande, peligroso y obsceno. Ahora se sentaron a dirigir el Consejo de la Judicatura y ese asiento tiene un nombre y rostro: Mario Godoy”, señaló.

Las pruebas de las que habló Veloz

La intervención de la legisladora correísta se centró en el vínculo entre la esposa de Mario Godoy, Dolores Vintimilla, y la firma Invictus —de la cual también se afirmó que Godoy era accionista— en la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Veloz hizo un repaso desde la designación del actual presidente de la Judicatura hasta el caso Euro 2024, en el que se juzgó a Srdan. Insistió en que Vintimilla no dejó de formar parte de la defensa del procesado hasta 2025, lo que, a su criterio, configura un conflicto de intereses.

Viviana Veloz durante su intervención en el juicio político a Mario Godoy. Karina Defas

Sostuvo que existió intervención de Godoy en la conformación del tribunal que debía conocer el caso Euro 2024. Citó, por ejemplo, la reincorporación de la jueza Gabriela Larrea y las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano por parte de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura y hombre cercano al titular de ese organismo.

Solo después de la intervención de los interpelantes en la Comisión de Fiscalización, Mario Godoy podrá defenderse de las pruebas documentales presentadas por el correísmo.

Los motivos del juicio político

El correísmo planteó la interpelación después de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presiones en el caso Euro 2024, en el que se sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Posteriormente apareció un audio en el que se escucha a Henry Gaibor referirse a ese proceso con el juez Serrano, quien integraba el tribunal que debía emitir la sentencia.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana acusan a Godoy de incumplimiento de funciones. Entre las causales señalan una supuesta interferencia en el sistema de justicia y un posible conflicto de intereses derivado de la participación de su esposa como defensora del mismo procesado hasta noviembre de 2024.

Un lapso en reserva

Durante el trámite de la sesión, Viviana Veloz iba a presentar la información societaria de la firma Invictus, Dicha información había sido solicitada a la Superintendencia de Compañías y llegó al Legislativo con el membrete de reservada.

Eso ocasionó que Álvarez emita una alerta sobre su difusión. Veloz dijo que lo que iba a presentar era de dominio público y verificable en la página de la entidad de control. Tras un cruce entre ambos, decidió declararse en reserva la sesión. Así permaneció por cerca de 45 minutos. Pasadas las 13:00 de este 3 de febrero de 2026 se retomó la reunión de forma pública.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!