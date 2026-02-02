Fiscalización da paso a nuevas pruebas en juicio a Godoy: todo listo para 'careo'

ADN y correísmo tuvieron primer encuentro por nuevas pruebas. Serán seis días de comparecencias en la comisión

La Comisión de Fiscalización se reunió este 2 de febrero de 2026 por el juicio a Godoy.

Todo quedó listo para el inicio del ‘careo’ entre Mario Godoy, presidente de la Judicatura y los cinco asambleístas del correísmo que buscan su censura y destitución. La tarde de este 2 de enero de 2026, la Comisión de Fiscalización aceptó solamente dos pruebas adicionales de las casi 40 más que solicitó la Revolución Ciudadana.

El proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura entró en una etapa clave. Mañana, el funcionario deberá defenderse de las acusaciones que intentarán probar los legisladores de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, Xavier Lasso y Liliana Durán. Ellos, junto a Godoy, fueron convocados para las 10:30.

La antesala del ‘careo’

Oficialismo y correísmo tuvieron un primer encuentro en la mesa legislativa esta tarde, a propósito del pedido de los impulsores del juicio político para el ingreso de nuevas pruebas.

Según la normativa, existen dos escenarios para permitir que se incorporen elementos adicionales después de presentada la solicitud: que no se haya contado con la prueba al momento de plantear el proceso o que su existencia no era conocida.

Los asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana enviaron ocho memorandos con poco más de 40 elementos que buscaban ser incorporados.

El informe del equipo técnico de la comisión determinó que seis de esos ocho memorandos no profundizaban en las razones por las cuales no se contaba o no se conocía la prueba antes del 29 de diciembre, cuando se presentó el pedido de enjuiciamiento.

La vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Tapia (ADN), fue la encargada de argumentar por qué no correspondía dar paso a las pruebas. Pero sí planteó que dos de ellas eran relevantes y cumplían con los requisitos para ser aceptadas: el audio de la exesposa del exdirector de Asesoría Jurídica de la Judicatura, Roger Tumalli, sobre la sentencia en el denominado caso Pendrive; y el video de la comparecencia de Godoy en la Asamblea, del 5 de enero pasado.

La respuesta del correísmo llegó desde la asambleísta Ana Cecilia Herrera, quien cuestionó los argumentos utilizados para desechar las nuevas pruebas. Señaló que la comisión no tiene la atribución de determinar si los funcionarios sujetos de control político han cometido un delito. Añadió que es en la práctica de la prueba donde se argumenta su pertinencia para evidenciar el incumplimiento de funciones de una autoridad.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo enfrenta cuestionamientos tras denuncia de un juez anticorrupción. ARCHIVO: CONSEJO DE LA JUDICATURA

Viviana Veloz insistió en que los hechos son de dominio público y no requieren ser probados. Sin embargo, sostuvo que es importante que se agreguen las pruebas, ya que estas constarán en el expediente que posteriormente debería remitirse a las entidades de control.

Al final, la moción de Tapia, que dio paso a incluir las do pruebas adicinales, fue aprobada. Votaron a favor los cinco integrantes de ADN en la mesa más su aliado y exPachakutik, José Nango. Los correístas se abstuvieron.

La fuerzas políticas en pugna ante el juicio

Con este primer cruce entre las fuerzas políticas que concentran la mayor cantidad de votos en el Pleno, arrancó la fase definitiva del proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización.

Hasta ahora, las posiciones no han cambiado. La Revolución Ciudadana insiste en la censura de Godoy; mientras que el oficialismo ha sido más bien cauto. Ninguno de sus legisladores se ha pronunciado abiertamente sobre la destitución de Godoy. Aunque en la Asamblea se habla de posiciones encontradas dentro de ADN sobre el apoyo o no al presidente del máximo órgano administrativo del sistema de justicia del país.

Serán seis días en los que ambas partes expondrán sus pruebas para demostrar o, en el caso de Godoy, desmontar las acusaciones. En la etapa actual no hay forma de que el proceso se estanque en la Comisión de Fiscalización. Y al final será el Pleno de la Asamblea Nacional el que decidirá el futuro de Godoy. Para la censura se requerirá de los votos de ADN o, al menos, de buena parte de la bancada oficialista.

