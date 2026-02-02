Concurso Fiscal General: causa contra David Soria se encamina al archivo

Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, nominó en la terna al secretario de esta comisión ciudadana

La Comisión Ciudadana de Selección está a cargo del proceso de selección del nuevo fiscal.

David Eduardo Soria, secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado, tenía un proceso pendiente en la Función Judicial, desde el 2024. Sin embargo, en este 2026, de modo oficial, en la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, "deslindan responsabilidad" y piden notificar a las partes con el "pedido de archivo solicitado por la Fiscalía General del Estado".

El 29 de enero del 2026, Máximo de Ferrer Ortega Vintimilla, como juez titular de la Unidad Judicial Penal con Sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, avocó conocimiento del proceso 17294202524468G. En su escrito señala: "deslindando responsabilidad alguna, debido a que en esta fecha se me ha puesto en conocimiento la presente causa", pide que a las partes procesales se les notifique "con el pedido de ARCHIVO, solicitado por Fiscalía".

El juez Máximo de Ferrer, según el artículo 587. 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), concedió a las partes un plazo de tres días para que se pronuncien al respecto, "una vez transcurrido el tiempo y conforme al estado de la causa pasen los autos para análisis y resolución".

El sábado 31 de enero del 2026, dos días después de ese escrito del juez Máximo de Ferrer, de Iñaquito, la Comisión Ciudadana de Selección designó al abogado. David Eduardo Soria como secretario de la comisión. Eso luego de que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), lo ubicara en la terna correspondiente.

Una de las comisionadas con menor puntaje preside comisión del concurso para fiscal Leer más

El rol de David Soria en el concurso de Fiscal

David Soria, funcionario del Cpccs, como secretario de esa Comisión Ciudadana será responsable de la custodia, organización, sistematización, digitalización y entrega formal de la documentación generada durante el concurso.

El período de Diana Salazar como Fiscal General del Estado concluyó en abril de 2025. Para esa fecha ya debía tener un reemplazo. Pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se demoró en tener el reglamento y en dar paso a la formación de la Comisión Ciudadana de Selección, para que arranque el concurso de méritos y oposición.

Se espera que la comisión de selección, cuestionada por los perfiles de sus miembros, termine el proceso en cuatro meses, que podrían prorrogarse dos más.

El 31 de enero, luego del nombramiento de Soria, el asambleísta correísta Luis Fernando Molina denunció esto:

⚠️ LA IMPUNIDAD SE PREMIA.



La Comisión Técnica de Selección del Concurso de Fiscal General del Estado designó como secretario a David Soria Tamayo, de la terna enviada por @AndresFantoniB.



Soria está investigado por @FiscaliaEcuador desde 2024 por presunto fraude procesal,… https://t.co/OTWqJvetOY pic.twitter.com/Jyi4ufpqYv — Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) February 1, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!