Una de las comisionadas con menor puntaje preside comisión del concurso para fiscal

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general tuvo su primera sesión para elegir sus autoridades

Cynthia Jacho, quien en la etapa preliminar obtuvo 17,50 de 50 puntos, preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado tuvo la tarde de este 28 de enero de 2026 su primera sesión administrativa autoconvocada por los comisionados para elegir a su presidente, vicepresidente y secretario.

Los comisionados Cristian Arpi y Cynthia Jacho dirigieron la primera sesión, realizada en la oficina matriz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y con la presencia física de ocho de los diez comisionados. Los otros dos se conectaron por videoconferencia.

La veeduría del concurso para fiscal general del Estado compareció ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para presentar su informe hasta la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.



Comisionada con bajo puntaje preside comisión del concurso

Con el voto unánime de la mesa, Cynthia Jacho, representante de las organizaciones sociales, fue elegida presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que desarrollará el concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado.

De acuerdo con las calificaciones aprobadas por el Pleno del CPCCS en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, Cynthia Jacho obtuvo 17,5 puntos de los 50 posibles, siendo una de las postulantes con menor calificación del proceso.

Por otro lado, los comisionados eligieron a David Flores como vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general. Flores, según los registros del CPCCS, es el representante de la Función Ejecutiva, liderada por el presidente Daniel Noboa.

El vicepresidente de la Comisión Ciudadana, David Flores, representante del Ejecutivo. KARINA DEFAS/EXPRESO

Los pedidos de la comisión ciudadana al Pleno del CPCCS

Los comisioandos, además, resolvieron requerir al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, la terna para elegir al secretario de la comisión. Sin embargo, la moción no fue apoyada por Tayron Valarezo, de la Función Electoral, quien dijo que en la sesión debió elegirse al secretario.

Asimismo, los comisionados requirieron al Pleno del CPCCS designen a sus delegados para el equipo técnico de apoyo a la Comisión Ciudadana de Selección, que desarrollará el concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado.

