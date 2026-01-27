Fiscal General del Estado: la Comisión de Selección del Cpccs no duró ni una semana

Andrés Fantoni, presidente del Consejo, ha dicho que tienen cuatro meses para completar todas las fases del proceso

El martes 27 de enero del 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó de la salida de dos de 10 integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar adelante el concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado.

La Asamblea Nacional desvinculó a Daniel Caicedo de los Ríos, su delegado. Por lo que asumirá su reemplazo, Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto. También la Función Ejecutiva notificó de la renuncia de María Belén Toca Mena, por lo que asumirá David Eduardo Flores Brandt.

De este modo, la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar adelante el concurso no ha podido mantenerse ni una semana, ya que los integrantes fueron posesionados el jueves 23. Andrés Fantoni, el presidente del Cpccs, ha dicho que la Comisión contará con cuatro meses para terminar el proceso.

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el procedimiento es parte del Reglamento para la Sección, Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Ciudadanas de Selección (artículo 82, numeral 3). El organismo indicó que ha solicitado al Legislativo y al Ejecutivo que además envíen los nombres de los nuevos delegados suplentes.

Lo que debe hacer la Comisión

La Comisión Ciudadana de Selección debe organizar y dirigir todas las fases del concurso de méritos y oposición, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana; sustanciar cada una de las etapas del proceso; conocer y resolver las impugnaciones ciudadanas; y remitir al Pleno el informe final vinculante con los resultados del proceso de selección.

Sobre el fiscal Carlos Alarcón

El 3 de octubre del 2025, a través de la resolución N.º 072-2025, el Consejo de la Judicatura ubicó a Carlos Alarcón como reemplazo de Wilson Toainga, quien a su vez era el subrogante de la exfiscal Diana Salazar.

