Juicio a Godoy: Presidente de la Judicatura y correístas tendrán 'careo' en comisión

Presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, convocó a Mario Godoy y a los cinco legisladores que buscan la censura

La Comisión de Fiscalización sustancia el juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y los cinco asambleístas del correísmo que impulsan su censura y destitución se verán las caras en la Comisión de Fiscalización el martes 3 de febrero de 2026.

El presidente de esa mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN), envió la convocatoria para la sesión, que será presencial y arrancará a las 10:30. En el documento se señala que el llamado se realiza “una vez transcurrido el plazo previsto en inciso segundo del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentación de pruebas de cargo y descargo”.

Álvarez se pronunció sobre el proceso y explicó que la tarde del sábado pasado Godoy presentó pruebas documentales y testimoniales como parte de la etapa de sustanciación del juicio político.

Para la tarde de este lunes está prevista una sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que se analizará y aprobará el cronograma para la actuación de las pruebas y se evaluará el ingreso de nuevas pruebas solicitadas por los asambleístas del correísmo.

“Son alrededor de 40 pedidos de prueba nueva. Tenemos que evaluar aquello y después de eso, mañana (3 de febrero) vamos a evacuar la prueba documental, tanto de los proponentes como del señor Mario Godoy”, dijo Álvarez. Además, indicó que desde el próximo miércoles se procederá con la actuación de la prueba testimonial.

Asimismo, el legislador aseguró que el encuentro entre interpelantes e interpelado se realizará el 3 de febrero de 2026. “Está convocada la sesión a las 10:30”, insistió el presidente de la Comisión de Fiscalización.

Los tiempos del juicio

Fiscalización será la mesa encargada de elaborar el informe en el que se recomendará que el juicio político continúe, se archive o, en caso de no existir consenso, se remita al Pleno un informe con las posiciones de cada integrante de la comisión.

Mario Godoy compareció en la Asamblea el 5 de enero de 2026. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Para ello ya se estableció un cronograma. Actualmente está en curso la etapa de actuación de pruebas, la cual se extenderá hasta el 10 de febrero de 2026.

A partir del 11 de febrero de 2026 se prevé el inicio del plazo para la elaboración del informe. Desde ese momento, la comisión maneja dos escenarios. El primero es que no sea necesaria la prórroga de cinco días para la entrega del documento, en cuyo caso Fiscalización votaría el informe hasta el 15 de febrero de 2026. Con la prórroga, el proceso se extendería hasta el 20 de febrero.

