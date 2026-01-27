Expreso
COMISION TRANSPARENCIA DIANA JACOME
Diana Jácome, de ADN, preside la Comisión de Transparencia.CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Comisión controlada por ADN inicia fiscalización al concurso para fiscal

Durante la sesión, el asambleísta del correísmo Blasco Luna cuestionó la falta de motivación del proceso de fiscalización

La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, controlada por ADN, resolvió este 27 de enero de 2026 iniciar un proceso de fiscalización al concurso para fiscal general del Estado, liderado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

La moción para el inicio del proceso de fiscalización fue presentada por el asambleísta oficialista Jorge Chamba. Sin embargo, la misma fue cuestionada por parte del legislador del correísmo, Blasco Luna, por una supuesta falta de motivación.

Correísmo sostiene que fiscalización no tiene motivación

De acuerdo con Luna, aunque está de acuerdo con el inicio de procesos de fiscalización, sostuvo que la presentada por Chamba no tiene motivación alguna. "Los procesos de fiscalización son bienvenidos, pero debe cumplir los procedimientos parlamentarios", dijo.

DAVID ROSERO CPCCS

Consejero del CPCCS asegura que elección del nuevo fiscal general no pasará del 2026

Leer más

"Revisada la información y la convocatoria, debería esta motivada por una denuncia ciudadana o por petición de un asambleísta en donde se emita una resolución para conocer y tratar este punto, acotó Luna, quien recalcó que su postura no es oponerse a la fiscalización, sino que sea legítima.

El cruce entre Diana Jácome y Blasco Luna por fiscalización

Pese al a negativa de Luna, la moción para dar inicio al proceso de fiscalización al concurso para fiscal general fue aprobada, desatando una ola de reclamos que terminó en un cruce de palabras con la presidenta de la mesa de Transparencia, Diana Jácome.

"Deje de hacer problemas todos los días. No tengo problema en encargar la presidencia para darle gusto. Deje de ser alterado con las mujeres", señaló Jácome, quien recordó que la moción fue presentada con los requisitos previsto en la ley.

El concurso para fiscal general del Estado bajo cuestionamiento

Estos procesos de fiscalización surgen a raíz de varios cuestionamientos al concurso para fiscal general hechos por la propia veeduría ciudadana el proceso, así como de la comisión cívica de seguimiento integrada por académicos.

Los cuestionamientos al concurso se enfocan en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que, según las denuncias públicas, está integrada por personas que no debieron pasar los filtros o no cuentan con el perfil idóneo para elegir al fiscal general.

