Renovación Judicatura: jueza desestima acción de protección contra el CPCCS

Washington Andrade presentó recursos por la inadmisión de sus impugnaciones contra postulantes, ente ellos Mario Godoy

Andrade presentó una acción de protección contra el Consejo de Particiapción Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La jueza de la Unidad de Familia de Quito rechazó la acción de protección del abogado Washington Andrade en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por inadmitir sus impugnaciones contra postulantes al proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.

El 1 de septiembre de 2025, Andrade presentó la acción de protección, luego de que el CPCCS resolviera inadmitir sus impugnaciones contra Ivonne Núñez (Ejecutivo), Fabian Fabara (Asamblea) y Mario Godoy (Corte Nacional de Justicia), actual presidente del organismo.

Jueza señala que el CPCCS no vulneró derechos

Según informó el CPCCS a través de su cuenta de X, la magistrada determinó que la decisión del equipo técnico y del Pleno del organismo no vulneraron derechos, ya que se siguió con el trámite reglamentario previsto para el proceso.

No obstante, Andrade denunció a la opinión pública que la decisión del equipo técnico del proceso de renovación de la Judicatura, así como la ratificación del Pleno del CPCCS, vulneró del derecho a la participación ciudadana.

