Juicio político a Mario Godoy: sesión arrancó con cruce entre ADN y correísmo

Con la presencia del presidente de la Judicatura, inició la actuación de la prueba en la mesa legislativa

Mario Godoy comparece ante la Comisión de Fiscalización en el juicio político promovido por la Revolución Ciudadana.

En la Comisión de Fiscalización inició la actuación de la prueba en el proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este 3 de febrero de 2026, el funcionario respondió a las pruebas documentales presentadas por los cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana que impulsan su destitución.

Como desde el inicio del proceso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), dispuso que la sesión se desarrollara en el salón José Mejía Lequerica, espacio reservado para sesiones con alta asistencia de participantes.

Te invitamos a leer | Fiscalización da paso a nuevas pruebas en juicio a Godoy: todo listo para 'careo'

Los correístas que actúan como interpelantes son Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, Liliana Durán y Xavier Lasso. Antes de la instalación de la sesión, Samaniego recordó lo ocurrido el 2 de enero de 2026, cuando el oficialismo únicamente dio paso a dos pruebas adicionales presentadas después de que la solicitud de enjuiciamiento fue remitida al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La advertencia de Ferdinan Álvarez

La sesión se instaló tras una advertencia del presidente de la Comisión de Fiscalización: “No me prestaré para ningún tipo de show ni para la utilización de la política. No es un espacio de desahogo. Es un proceso serio que exige rigor”, indicó Álvarez.

A partir de ese momento se produjo el primer cruce entre el oficialismo y el correísmo. Álvarez cuestionó que, la tarde anterior, se hayan lanzado acusaciones sobre una supuesta intención de proteger a Godoy, en referencia a la negativa de aceptar nuevas pruebas solicitadas por la Revolución Ciudadana.

La sesión de la Comisión de Fiscalización se desarrolló en el salón José Mejía Lequerica, reservado para reuniones con alta asistencia. Karina Defas

La respuesta llegó del asambleísta Xavier Lasso, quien señaló que no deberían hacerse tantos anuncios antes del inicio del proceso. También acusó a Álvarez de falta de coherencia, al sostener que no se puede desechar lo político en un juicio que, por su naturaleza, es político.

Veloz, por su parte, dijo que había que avanzar en el proceso porque ya se le había otorgado más de un mes de “oxígeno” a Godoy.

Sobre las pruebas nuevas que intentaron sumarse

Ayer se dio paso únicamente a dos pruebas adicionales. La primera corresponde a una publicación en la red social X sobre un supuesto audio de la exesposa del exdirector de Asesoría Jurídica de la Judicatura, Roger Tumalli, en el que se hace referencia a la sentencia del denominado caso Pendrive. Esa sentencia está relacionada con la acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad, la cual fue favorable tras una decisión de la jueza Nubia Vera.

Juicio a Godoy: Presidente de la Judicatura y correístas tendrán 'careo' en comisión Leer más

La segunda prueba incorporada fue el video y audio de la comparecencia de Godoy en la Asamblea, el pasado 5 de enero de 2026. Según Samaniego, ese material es relevante porque, durante su intervención, Godoy aseguró que su esposa, Dolores Vintimilla, no había actuado como defensa en casos de narcotráfico, sino por lavado de activos y en una etapa preprocesal.

Los motivos del juicio político

El correísmo planteó la interpelación después de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presiones en el caso Euro 2024, en el que se sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Posteriormente, apareció un audio en el que se escucha a Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, referirse a ese proceso con el juez Serrano, quien integraba el tribunal que debía emitir la sentencia.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana acusan a Godoy de incumplimiento de funciones. Entre las causales señalan una supuesta interferencia en el sistema de justicia y un posible conflicto de intereses derivado de la participación de su esposa como defensora del mismo procesado hasta noviembre de 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!