Judicatura plantea concursos de jueces en ocho meses, pese a retrasos acumulados

El Consejo de la Judicatura ha anunciado también que implementa medidas de protección para los jueces anticorrupción

Este año, el Consejo de la Judicatura afirma que ejecutará dos concursos de mérito y oposición.

En 2026 se llevarán a cabo dos concursos de méritos y oposición para la renovación de jueces en el país. La información fue confirmada por Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), quien detalló el cronograma previsto para estos procesos.

Uno de los concursos estará destinado a la designación de jueces constitucionales. Según explicó Fabara, la convocatoria para este proceso se ejecutará durante el mes de febrero.

En cambio, la renovación de la Corte Nacional de Justicia está prevista para iniciar en el mes de mayo, conforme al cronograma institucional definido por el Consejo de la Judicatura. Este proceso forma parte de la planificación oficial para la actualización de las autoridades del máximo órgano de la justicia ordinaria.

En este caso, el concurso público de méritos y oposición estará destinado a la renovación de 17 jueces y conjueces titulares de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente, la Corte cuenta únicamente con 10 jueces titulares, cuando se requiere un mínimo de 12 para poder elegir a su presidente titular y garantizar su normal funcionamiento.

Además, en enero de 2027 concluirán los períodos de las juezas Daniella Camacho, Katerine Muñoz y Consuelo Heredia. Esta situación podría agudizar aún más el problema institucional, ya que la salida de estas magistradas reduciría todavía más el número de jueces titulares en funciones.

Asimismo, el vocal del CJ señaló que ambos concursos contarán con procesos de veeduría ciudadana y control social. Además, indicó que, de ser posible, se buscará incorporar un acompañamiento internacional para reforzar la transparencia.

Plazo para el desarrollo del concurso

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura ha fijado un plazo aproximado de ocho meses para la culminación de ambos procesos. Este tiempo ha generado sorpresa entre juristas, ya que usualmente estos concursos suelen durar más tiempo, según lo señaló Karina Rodas, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces.

Para la jurista, este plazo resulta “ambicioso”, ya que, por lo general, los concursos de méritos y oposición suelen extenderse alrededor de un año. Por esta razón, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para que los procesos se desarrollen con transparencia y se respete la carrera judicial. A su criterio, la entidad debería priorizar concursos internos para aprovechar al personal existente, pues —según señaló— “hay jueces buenos y probos”.

Los concursos de méritos y oposición para la designación de jueces constitucionales y la renovación de la Corte Nacional de Justicia arrastran retrasos acumulados durante los últimos años. Estas demoras han sido atribuidas a cambios institucionales, falta de consensos internos y diversos cuestionamientos que han postergado su ejecución.

Medidas de protección para jueces anticorrupción

Por otro lado, el vocal Fabián Fabara indicó que se ha dispuesto que los jueces anticorrupción trabajen bajo la modalidad de teletrabajo como una medida de protección. Además, aseguró que se encuentra en proceso la renovación de la flota vehicular y que se ha determinado que estos magistrados cuenten con vehículos institucionales para un traslado más seguro, acompañados por miembros de la Policía Nacional.

A estas acciones se suma un proyecto de inversión cercano a los $ 19 millones. La Judicatura prevé adecuar un inmueble ubicado al norte de la Corte Nacional de Justicia para albergar unidades especializadas, entre ellas aquellas encargadas de investigar delitos de corrupción y crimen organizado.

