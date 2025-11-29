La Judicatura aprueba los perfiles de los jueces constitucionales

El Pleno definió las características de los jueces de las judicaturas especializados en garantías constitucionales

El Consejo de la Judicatura aún debe elaborar el reglamento para el proceso de selección de los jueces de garantías constitucionales.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó los perfiles técnicos de los jueces de primer nivel y de las cortes provinciales especializados en materia constitucional. La resolución es parte del proceso de implementación de las judicaturas especializadas en garantías jurisdiccionales, un trámite que está demorado, pese a que fue aprobado hace más de un año en la consulta popular de abril de 2024.

Los integrantes del organismo realizaron la sesión extraordinaria la tarde del 28 de noviembre de 2025 y, de forma unánime, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, así como los vocales Alfredo Cuadros, Damián Larco, Fabián Fabara y Magaly Ruiz dieron el visto bueno a los parámetros de experiencia y conocimientos que tendrán que cumplir los nuevos magistrados.

Según informó la Judicatura, las características que deberán tener los aspirantes son: formación académica universitaria, contar con título de abogado y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia en ciencias jurídicas. El requisito que diferenciará a los magistrados es que los de la corte provincial deberán contar con una experiencia de siete años.

Las funciones de los magistrados de primer nivel serán resolver las acciones de protección, recursos de habeas corpus, habeas data, pedidos de acceso a la información pública, medidas cautelares, etc.; mientras que los provinciales se encargarán de procesar los recursos de apelación de las sentencias de primera instancia.

La Judicatura demora los procesos

La definición de los perfiles se concretó un mes después de que la Judicatura anunció la creación de 167 dependencias judiciales el pasado 28 de octubre. En ese entonces, el Pleno resolvió que para esos espacios se requieren 259 jueces constitucionales: 184 para unidades judiciales (primera instancia) y 75 para las cortes provinciales (de segunda).

El organismo está retrasado en el proceso para crear las unidades judiciales en materia constitucional, pues el mandato popular para generar dichas dependencias se aprobó en la consulta popular del pasado 21 de abril de 2024. Además, tiene pendiente desarrollar el reglamento para designar a los jueces correspondientes.

Según el informe técnico de Talento Humano del CJ, los perfiles definidos permitirán aprobar dicho reglamento, así como "la base para la evaluación del desempeño y el cumplimiento de las actividades" en las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional.

