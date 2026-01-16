Falta de concursos y uso de jueces temporales reavivan críticas a la Judicatura

El Consejo de la Judicatura ha llevado a cabo el concurso público de méritos y oposición para la designación de más de 600 jueces a escala nacional.

Las críticas en torno a que el Consejo de la Judicatura (CJ) ha incumplido su obligación de realizar concursos públicos de méritos y oposición para la designación de jueces titulares se intensifican. El pasado 6 de enero, este organismo dispuso que se defina un procedimiento para la designación de jueces temporales a escala nacional, una decisión que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

La jurista Mónica Luzarraga, a través de su cuenta en X, cuestionó la supuesta razón por la que la Judicatura no ha ejecutado el concurso. Señaló que el proceso para conformar el banco de elegibles de jueces, en 2024, fue proyectado, en abril de ese año, con un presupuesto de $ 3,5 millones.

Además, recordó que el concurso estaba planificado para seleccionar a más de 500 jueces a escala nacional. Este proceso se preveía que iniciara en mayo de 2024, pero no avanzó.

Alcance del concurso

Según la planificación inicial, los jueces seleccionados debían operar en distintos niveles de la Función Judicial. Estos incluían cortes provinciales, tribunales de lo Contencioso Administrativo, tribunales de lo Contencioso Tributario, tribunales Penales y unidades judiciales. Asimismo, la Judicatura expidió el “Reglamento específico del concurso público para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional, a escala nacional”, el viernes 19 de abril de 2024.

Luzarraga indicó que “8.000 personas pasaron la fase de postulación”; sin embargo, sostuvo que “el concurso no avanzó”. Por esta razón, objetó los argumentos del CJ y puso en duda las justificaciones institucionales.

“Hoy el Consejo de la Judicatura dice que no tiene dinero ni tiempo para concursos; le dice al país que la designación de “jueces temporales” le va a costar nada más que 32 millones de dólares”. A su juicio, esa cifra equivale a nombrar 7.000 jueces o 4.000 despachos, en los que se incluye juez, secretario y ayudante. “¿Creen que todos somos ingenuos?”, sentenció.

Respuesta oficial de la Judicatura

Por su lado, la Judicatura respondió a esta controversia a través de una publicación en sus plataformas sociales. De acuerdo con el comunicado, “el monto proyectado de 3.5 millones (de dólares) para el concurso de banco de elegibles del año 2024, corresponde únicamente a la ejecución logística”. Precisó que ese valor se destinaría a la contratación de bienes y servicios, “más no a remuneraciones de talento humano”.

Agregó que “los 32 millones (de dólares) corresponden a un valor proyectado y planificado por este Peno para el proceso de designación de jueces temporales, destinados al pago de remuneraciones de equipos técnicos y de los jueces que se designarían en el presente ejercicio fiscal”. Además, subrayó que ese monto no se encuentra financiado para este año, pero gestionarán la asignación del presupuesto con el Ministerio de Finanzas.

Vacantes y retos del sistema judicial

Sin embargo, estos jueces temporales administran justicia en Ecuador sin haber ganado un concurso público. Generalmente llegan a sus cargos cuando un juez titular es destituido, renuncia o se jubila, y suelen permanecer dos, tres o incluso cinco años al frente de los despachos judiciales.

En el país se requieren alrededor de 600 jueces para cubrir la demanda del sistema judicial. A esto se suma que el próximo año entre tres y cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia concluirán su periodo de nueve años y deberán ser reemplazados.

