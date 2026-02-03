Godoy aplazó presentación de sus pruebas; Judicatura no le respondió a tiempo

La sesión en Fiscalización se suspendió. El titular de la Judicatura argumentó que dos entidades aún no enviaban respuestas

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, no presentó sus pruebas documentales dentro del proceso de juicio político que sustancia la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El funcionario argumentó que dos entidades, entre ellas el propio Consejo de la Judicatura, aún no habían respondido a requerimientos necesarios para sustentar su defensa.

Para la tarde de este 3 de febrero de 2026 estaba prevista la presentación de las pruebas de Godoy, luego de que durante la mañana y parte de la tarde intervinieran los cinco legisladores del correísmo en la mesa legislativa.

¿Qué entidades no le respondieron a Godoy?

El presidente de la Judicatura señaló que el Ministerio del Interior no remitió la respuesta correspondiente a una de las pruebas anunciadas en su contestación al juicio político. Hay que recordar que una de las acusaciones en su contra se relaciona con el retiro de la seguridad al juez anticorrupción Carlos Serrano.

Sobre la información pendiente por parte del propio Consejo de la Judicatura, Godoy explicó: “Es información que se está sacando de las áreas, recopilando de fechas anteriores y eso lleva tiempo”.

Un detalle no es menor. El titular de la Judicatura anunció únicamente pruebas documentales, que debían evacuarse este 3 de febrero. El cronograma de la sustanciación del juicio político no se modificará, según aseguró el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN).

Para el 4 de febrero de 2026 está prevista la continuación de la actuación de la prueba, esta vez en su fase testimonial. Como Godoy no anunció ese tipo de prueba, en la sesión solo intervendrá el correísmo. De acuerdo con Franklin Samaniego, uno de los interpelantes, Godoy presentará sus pruebas documentales al final del proceso, luego de escuchar los testimonios que se evacuarán en la comisión.

El cruce por la participación del abogado

La intervención de Godoy provocó un cruce entre los asambleístas del correísmo y el presidente de la mesa. Los legisladores argumentaron, con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que únicamente en el juicio político al Presidente de la República se permite la participación directa de su abogado.

Álvarez defendió su decisión de autorizar la intervención de Stalin Raza, abogado defensor de Godoy, dentro del proceso. El tema derivó incluso en una apelación a la presidencia de la comisión, planteada por la asambleísta correísta Ana Herrera. La moción no prosperó, debido a que ADN tiene mayoría en la Comisión de Fiscalización.

Godoy rompe el silencio

El presidente del Consejo de la Judicatura atendió a los medios de comunicación antes de intervenir en la comisión. Se refirió principalmente a las acusaciones que buscan vincularlo con el narcotráfico. “Yo no tengo ningún nexo con ningún grupo delincuencial como se ha querido implantar en la sociedad. No hay ninguna prueba que conduzca a aquello”, afirmó.

Añadió que las pruebas expuestas por los asambleístas del correísmo se basan en notas periodísticas y resultan reiterativas. Sostuvo que, cuando presente su defensa, desmontará las acusaciones formuladas en su contra.

