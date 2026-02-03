Ministerios piden salvaguardas en proyecto de reproducción asistida en la Asamblea

La Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional instaló la sesión número 99 en modalidad virtual para recibir aportes al proyecto de ley que regula las técnicas de reproducción humana asistida. En el encuentro participaron delegados del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, quienes expusieron observaciones sobre el alcance de la normativa. El debate se centró en derechos humanos, riesgos de explotación y la necesidad de fortalecer la investigación académica.

La viceministra de la Mujer y Derechos Humanos, María Luisa Morales, destacó que el proyecto constituye “un avance muy importante para garantizar lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional”. Sin embargo, advirtió que los procesos reproductivos pueden convertirse en espacios de violencia si no se establecen salvaguardas adecuadas. Propuso que el acompañamiento médico y psicológico incluya detección temprana de violencia de género y activación inmediata de protocolos de protección.

En su intervención, la subsecretaria Cecilia Medina alertó sobre riesgos internacionales vinculados a la gestación subrogada. “En el mundo entero existen mercados transnacionales de turismo reproductivo que pueden derivar en explotación de mujeres y venta de niños”, señaló. Recomendó que el modelo ecuatoriano se base en un carácter altruista, con control estatal de compensaciones y prohibición de agencias intermediarias.

Derechos reproductivos en debate

Los delegados del Ministerio de Gobierno también sugirieron ajustes en artículos clave del proyecto. En el artículo 9, que reconoce derechos de donantes de gametos, pidieron mecanismos claros para evitar coacción económica y mercantilización del cuerpo femenino. Además, insistieron en que el artículo 40 sobre soporte psicológico debe articularse con el sistema nacional de prevención de violencia contra las mujeres.

Medina agregó que el artículo 3 sobre confidencialidad debe equilibrarse con el derecho a la identidad de los hijos nacidos por reproducción asistida. Citó el caso Hellman vs. Uruguay como referente internacional. También pidió que la definición de reproducción postmortem se ajuste al artículo 62, que permite la práctica solo con consentimiento previo.

Cecilia Medina, subsecretaria de Derechos Humanos, expuso riesgos de explotación reproductiva en la Comisión de Salud. Cortesía

Finalmente, recomendó que el informe de primer debate incorpore estándares internacionales sobre financiamiento público, regulación de compensaciones y control de empresas tercerizadoras. “Debemos relacionarnos con la normativa fuerte que ya tiene Ecuador sobre trata y violencia obstétrica”, puntualizó.

Educación superior y ciencia

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura intervino con observaciones técnicas sobre los artículos 54 y 55 del proyecto. La analista Jimena Cruz explicó que la inclusión de estudios sobre reproducción asistida en programas académicos debe respetar la autonomía universitaria. “Se ha exhortado a las instituciones de educación superior a diversificar y fortalecer estas áreas de estudio”, indicó.

La directora de investigación, Isabel Lizpe, propuso reformular el artículo 55 para que se enfoque en fomentar la investigación científica. Señaló que la cartera de Estado puede articular actores del sistema de ciencia y tecnología, pero no tiene competencia sobre comités de ética en investigación con seres humanos. Por ello, sugirió eliminar esa parte del texto y unificar la difusión de resultados en el mismo artículo.

La intervención concluyó con la recomendación de suprimir el artículo 57, al considerar que su contenido ya estaría incluido en la reformulación del 55. Los delegados insistieron en que la normativa debe ser clara y ajustada a las competencias de cada institución, evitando redundancias legales.

Clausura de la sesión

Reproducción asistida: Guayaquil suma una nueva clínica Leer más

Tras escuchar las observaciones, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, agradeció la participación de los ministerios y solicitó que las propuestas sean remitidas por escrito a la secretaría. La sesión fue clausurada a las 13:41, luego de agotar el único punto del orden del día.

La discusión dejó en evidencia la tensión entre garantizar derechos reproductivos y evitar riesgos de explotación. Los aportes ministeriales apuntan a que el proyecto de ley incorpore estándares internacionales y mecanismos de control que protejan tanto a mujeres como a donantes y futuros hijos nacidos bajo estas técnicas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!