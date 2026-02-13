Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía

Personas participan en una marcha por el Día de la Juventud este jueves, en Maracaibo (Venezuela).

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

"¡No tenemos miedo!", gritaban los manifestantes tras meses de un silencio impuesto con represión. Solo las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024 llevó a más de 2.000 personas a la cárcel.

La ley de amnistía debe traducirse en la libertad plena de los presos políticos del país.

El proyecto lo impulsa la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Donald Trump, al que cedió control del petróleo.

Rodríguez visitó el jueves campos petroleros con el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, un día después de recibirlo en el palacio presidencial de Miraflores.

"Nos merecemos la paz"

La agenda de la sesión de la Asamblea Nacional fue actualizada con un segundo punto sobre el Día de la Juventud, aunque el principal es el debate de la ley de amnistía.

La discusión se trancó en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan "ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos", siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia" de la normativa.

La comisión parlamentaria responsable de la ley estuvo reunida hasta minutos antes de la sesión, constató la AFP.

El proyecto fue sometido a un proceso de consulta pública en el que participaron juristas, dirigentes opositores y familiares de presos políticos.

El fiscal general Tarek William Saab también acudió al llamado junto a otros miembros del poder judicial.

"Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo", dijo Saab en entrevista con la AFP el miércoles. La amnistía, consideró, debe llevar en consecuencia a un gesto de Estados Unidos de liberar al depuesto Maduro y su esposa, presos en Nueva York.

"Amnistía ya", se leía en un cartel desplegado en la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país, donde se congregó la manifestación opositora.

"Hoy nos levantamos"

Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones a los pocos días de asumir el poder y ordenó también el cierre del Helicoide. La oposición y activistas de derechos humanos señalan esta temida cárcel como un centro de tortura.

"¡Ni uno, ni dos, que sean todos!", gritaron los manifestantes en la UCV en su petición de libertad de los presos políticos.

"Pasamos mucho tiempo en la clandestinidad, callados, en silencio por todo lo que ha vivido Venezuela con la represión", dijo a la AFP Dannalice Anza, estudiante de 26 años. "Hoy nos levantamos, nos unificamos y nos convocamos todos para exigir cada una de las reivindicaciones necesarias para este país".

"El país está entrando ahorita en un proceso de reconciliación, de reconocernos los unos y los otros", agregó Anza.

El partido de gobierno convocó igualmente a una marcha por el Día de la Juventud que también reunió a miles. Entre sus exigencias, la libertad de Maduro y su esposa Cilia Flores, también detenida.

En medio de la discusión sobre la amnistía, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue pasado a arresto domiciliario el martes tras 12 horas de ser excarcelado. Las autoridades sostienen que violó su libertad condicional.

Guanipa es un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado, que estuvo en la clandestinidad por más de un año antes de huir del país para recibir en Oslo el galardón.

"¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! ¡Que vivan nuestros estudiantes!", celebró Machado en la red X

