¿Pronto habrá elecciones en Venezuela? Esto respondió el Presidente de la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, descartó la celebración de comicios presidenciales en el corto plazo, argumentando que la prioridad del oficialismo es garantizar la "estabilidad y reconciliación" del país. En una entrevista exclusiva con la cadena estadounidense Newsmax, Rodríguez señaló que el calendario electoral queda supeditado al avance de los acuerdos de pacificación nacional tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia interina.

Durante la entrevista periodística, el líder del Legislativo vinculó la posibilidad de futuras votaciones a un consenso con todos los sectores de la oposición. No obstante, evitó pronunciarse sobre figuras específicas como María Corina Machado, enfocando el discurso en la ley de amnistía que tramita la Asamblea. Según Rodríguez, este marco legal busca facilitar el retorno de actores políticos en el exterior, siempre que se sometan al nuevo ordenamiento jurídico.

El giro hacia el libre mercado y la "oportunidad de oro"

Más allá de la política interna, Rodríguez reconoció que la administración chavista ha cometido errores económicos bajo la presión de las sanciones. Sin embargo, definió el escenario actual como una "oportunidad de oro" para reformar el modelo hacia una economía de libre mercado. El objetivo, según explicó, es captar inversión extranjera —especialmente estadounidense— para financiar servicios públicos como salud y educación.

Este acercamiento ha sido particularmente dinámico desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Rodríguez admitió que los últimos 33 días han marcado un ritmo "intenso" de negociaciones bilaterales bajo una premisa de beneficio mutuo. Este cambio de rumbo ya se refleja en reformas a la Ley de Hidrocarburos y el inicio de una excarcelación progresiva de presos políticos, medidas que mantienen a la sociedad civil a la expectativa sobre el alcance real de la "reconciliación" prometida.

Reactivación energética y salto en la producción

El impacto de este nuevo clima político se ha sentido de inmediato en el sector energético. Tras la reactivación de proyectos clave durante el pasado fin de semana, la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco ha experimentado un salto cuantitativo, contribuyendo a la recuperación de los niveles de extracción a escala nacional.

De acuerdo con fuentes del sector, la zona produce actualmente algo más de 500,000 barriles diarios, lo que supone un incremento de 100,000 barriles en comparación con las cifras registradas a inicios de enero. Este repunte se produce en un contexto de tutela económica por parte de Estados Unidos, consolidando el crudo venezolano como el eje central de la reconstrucción financiera del país.

