Ley de Amnistía en Venezuela: ¿Qué delitos perdona y cuáles quedan excluidos?

Familiares de presos políticos protestan en la sede de la CPNB en Caracas, en medio del proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno

El Parlamento de Venezuela inició este jueves 5 de febrero de 2026 un proceso legislativo histórico al aprobar, en primera discusión, la "Ley de amnistía para la convivencia democrática". El texto legal, que abarca los 27 años de hegemonía chavista, busca establecer un marco de perdón jurídico, aunque con límites claros: quedarán fuera del beneficio las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Tras un debate de dos horas, la propuesta pasó a manos de una comisión parlamentaria especial que iniciará consultas inmediatas con diversos sectores políticos y civiles.

Un giro político bajo la gestión de Delcy Rodríguez

Esta iniciativa legislativa surge bajo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense. La normativa se interpreta como una respuesta a las presiones de la administración de Donald Trump para acelerar la transición, en un contexto donde el nuevo Ejecutivo busca distanciarse del modelo previo para evitar un aislamiento internacional similar al del derrocado mandatario.

El debate en la sede del Parlamento en Caracas no solo aborda el contenido legal, sino que marca el inicio de una fase de consulta social antes de proceder a la votación final artículo por artículo.

Urgencia legislativa y el precedente petrolero

Aunque la fecha para la segunda discusión aún no ha sido fijada, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, ha instado a los diputados a actuar con "celeridad", advirtiendo que el factor tiempo es crítico para la estabilidad del país. Esta premura recuerda la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual fue modificada en apenas una semana para abrir el sector petrolero a la inversión privada, desmantelando así el modelo estatista que rigió durante las últimas dos décadas.

Alcance de la ley y delitos excluidos

El proyecto de ley, al que tuvo acceso la agencia AFP, contempla el perdón para acusados de delitos frecuentemente utilizados contra la disidencia, tales como "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio". El perdón alcanzaría desde actos de sublevación hasta sanciones por mensajes en redes sociales.

No obstante, el texto es enfático en señalar que, bajo un "estricto acatamiento" de la Constitución venezolana, no habrá beneficios para responsables de crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o narcotráfico. El espíritu de la norma, según su justificación, es "abrir un camino hacia la reconciliación" sin imponer la venganza.

La delcy anuncio que Venezuela cierra la carcel del helicoide (la cual negaban que existía) y una amnistía general para todos los presos políticos

El fin de las inhabilitaciones y el caso María Corina Machado

Uno de los puntos neurálgicos de la ley es la revocatoria de las inhabilitaciones políticas. Esta herramienta administrativa fue clave durante el chavismo para apartar de la contienda a figuras como la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Cabe recordar que la inhabilitación de Machado en 2024 forzó la candidatura de Edmundo González Urrutia, cuya victoria electoral no fue reconocida en su momento por el ente electoral. En paralelo, este proceso de amnistía ocurre mientras la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.

La líder opositora venezolana María Corina Machado interviene en la Fundación Heritage en Washington, DC.

Un perdón que abarca dos décadas de conflictos

La normativa no solo se limita a los hechos recientes, sino que extiende su manto sobre hitos del conflicto venezolano como el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, la huelga petrolera y todos los ciclos de protestas hasta 2024. Además, el texto ampara "infracciones" cometidas por jueces y fiscales, buscando limpiar la estructura administrativa del Estado de cara a una nueva etapa institucional.

Situación de los presos políticos y la crisis migratoria

Mientras el debate avanza en el Palacio Federal Legislativo, la realidad en las cárceles sigue siendo crítica. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen más de 600 personas detenidas por motivos políticos. Aunque se han registrado 383 excarcelaciones recientes, las organizaciones civiles denuncian que el ritmo es insuficiente y exigen la liberación total de los detenidos.

Finalmente, diversos sectores coinciden en que una amnistía efectiva es un paso necesario para abordar la crisis que ha desplazado a 8 millones de venezolanos. No obstante, insisten en que el éxito de esta ley dependerá de que el debate sea genuinamente abierto y recoja las observaciones de una ciudadanía fracturada por años de crisis.

