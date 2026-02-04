Delcy Rodríguez afirma que Venezuela está "en calma" tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país vive en calma a un mes del ataque de EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este martes 3 de febrero que el país se encuentra en “calma” y “tranquilidad” a un mes del ataque militar de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, operación que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

En una transmisión del canal estatal VTV, Rodríguez, acompañada por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que existe un “clamor nacional” por la liberación de Maduro y Flores. “El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores”, expresó.

La mandataria interina subrayó que, pese a la crisis generada por la operación estadounidense, la sociedad venezolana ha mostrado resiliencia y unidad frente a lo que calificó como una agresión externa.

Reuniones con Trump

Rodríguez reveló que en los últimos días sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, en las que abogó por el respeto mutuo y la vía diplomática como salida a las tensiones bilaterales.

“Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión. Las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político”, enfatizó.

La presidenta encargada insistió en que Venezuela “ha transmutado y ha madurado” tras el ataque, que dejó más de un centenar de fallecidos entre civiles y militares. En ese sentido, llamó a “trabajar con esfuerzo y respeto” para superar las diferencias y construir una agenda de trabajo con Estados Unidos.

Un mes de la captura de Nicolás Maduro

El ataque estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien permanece en una cárcel de Estados Unidos acusado de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y colaboración con organizaciones criminales catalogadas como terroristas por Washington.

Dos días después de la detención, el 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela. Desde entonces, ha implementado medidas que asegura fueron previamente decididas por Maduro, con el objetivo de mantener la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el inicio de un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como la venta de petróleo a ese país. Además, impulsó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras en el sector energético.

