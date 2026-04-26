Evacúan a Donald Trump y su esposa Melania tras disparos durante un evento en Washington

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Donald Trump y Melania fueron evacuados por el Servicio Secreto tras disparos en un evento en Washington.

El incidente ocurrió durante la cena de la Asociación de Corresponsales en el Hotel Washington Hilton.

Asistentes se tiraron al suelo y se resguardaron bajo las mesas tras escuchar las detonaciones.

La escena parecía sacada de una película, pero ocurrió en uno de los eventos más tradicionales del calendario político estadounidense. La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se desarrollaba este sábado 25 de abril en Washington, terminó abruptamente luego de que se escucharan disparos dentro del Hotel Washington Hilton, donde se realizaba el encuentro.

En cuestión de segundos, el protocolo de seguridad se activó. Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, según confirmaron testigos y periodistas presentes en el lugar.

Asistentes se resguardaron tras escuchar detonaciones

El evento reunía a periodistas, funcionarios y figuras públicas, todos vestidos de gala. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando se escucharon fuertes estallidos que generaron pánico inmediato.

Los asistentes reaccionaron instintivamente: muchos se lanzaron al suelo y buscaron protección debajo de las mesas, mientras la incertidumbre se apoderaba del salón principal del hotel.

Asistentes se resguardaron durante la cena de corresponsales tras escuchar detonaciones.EFE

Servicio Secreto intervino de inmediato

Tras las detonaciones, equipos tácticos ingresaron al área con armas desenfundadas y tomaron posiciones estratégicas, incluso en el escenario donde minutos antes se encontraba el presidente Trump.

El operativo no solo incluyó al presidente y la primera dama. El vicepresidente J. D. Vance y varios integrantes del gabinete que asistían al evento también fueron retirados como parte de las medidas de seguridad.

Equipos de seguridad desplegaron un operativo tras el incidente en Washington.EFE

Investigación en curso tras el incidente

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del tiroteo ni las motivaciones del presunto responsable. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en uno de los eventos más importantes que reúne a la prensa con el poder político en Estados Unidos.