Líderes mundiales condenan ataque contra Donald Trump en cena de corresponsales

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Reacciones internacionales Javier Milei atribuyó el atentado a la retórica de agrupaciones políticas de izquierda.

Mandatarios de Brasil y México enviaron mensajes de respaldo al presidente estadounidense.

La Unión Europea rechazó la vulneración de un espacio destinado a la información.

Tras el operativo de evacuación ejecutado por el Servicio Secreto en el hotel Washington Hilton la noche del 25 de abril de 2026, la comunidad internacional emitió una serie de pronunciamientos diplomáticos para condenar el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

Postura regional: señalamiento argentino y diplomacia continenta

La reacción más frontal en la región provino de la Oficina del Presidente de la República Argentina. A través de un documento oficial, Javier Milei repudió el que calificó como el cuarto intento de asesinato desde el retorno de Trump al Ejecutivo. El mandatario argentino no se limitó a la solidaridad, sino que adjudicó responsabilidades ideológicas: "Condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

En una línea estrictamente institucional, el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con la pareja presidencial y los asistentes al evento en Washington. El Ejecutivo brasileño repudió el ataque armado, argumentando formalmente que la violencia política representa una afrenta directa a los valores democráticos que deben ser protegidos.

Delcy Rodríguez, de las primeras en expresarse

Bajo este mismo tono diplomático, desde Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la agresión, sentenciando que la violencia no es una opción para los defensores de la paz. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un breve pronunciamiento confirmando su alivio por la integridad de su homólogo estadounidense y recalcando el rechazo a la vía violenta.

En el continente europeo, la condena se centró en la protección de los principios democráticos y la libertad de información. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advirtió que no permitirán que el fanatismo condicione los lugares de debate libre.

La cúpula de la Unión Europea también se pronunció. António Costa, presidente del Consejo Europeo, calificó los eventos de inquietantes, mientras que Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, enfatizó la gravedad de vulnerar el evento periodístico: "Un evento destinado a honrar a una prensa libre nunca debería convertirse en un escenario de miedo".

A estas posturas se sumaron el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes catalogaron el ataque armado de inaceptable. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un mensaje de respaldo a la familia presidencial.

Israel también lo condena

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó conmoción por la vulneración del cerco de seguridad en Washington D.C. El líder israelí extendió deseos de recuperación para el oficial de policía que recibió impactos en su chaleco antibalas y reconoció la acción de las agencias de seguridad para salvaguardar la vida del mandatario.